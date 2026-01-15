Обикновената вода само вреди на чистачките на автомобила

Много шофьори са убедени, че наливането на обикновена вода в резервоара на чистачките на автомобила е напълно безвредно и съответно пести пари. Тази система обаче е проектирана да работи със специализирана течност, а използването на вода, особено от чешмата, може да доведе до скъпи повреди.

Вреда от водата

Чешмяната вода съдържа калций, магнезий и други примеси, които оставят твърди отлагания по стените на маркучите и дюзите. С течение на времето дупките се запушват, струята отслабва и помпата работи с по-голямо натоварване. В съвременните автомобили проблемът се задълбочава от наличието на сензори за нива и отоплители – те са чувствителни към минерални седименти. В резултат налягането пада, грешките се появяват на таблото и рискът от повреда на помпата се увеличава.

Опасност от замръзване

През зимата последствията от използването на вода стават критични. Замръзва още при 0 °C, блокирайки подаването на течност. Ледът се разширява с 9%, създавайки налягане, което може да скъса пластмасовите линии, да повреди резервоара или да изключи помпата. Зимните течности за миене остават течни до -40 °C и не позволяват заледяване. Използването на вода на студено е гаранция за ремонт, който е много по-скъп от контейнер с висококачествена пералня.

Защо е важно

Експертите са единодушни: водата може да се използва само временно при топло време и само за да стигне до магазина, откъдето да се купи специална течност. Водата не премахва напълно мръсотията, оставя петна и носи системни рискове. Като алтернатива може да е използват домашни направени разтвори: смес от дестилирана вода, малко количество препарат за миене на съдове и оцет е подходяща за лятото. През зимата са необходими високи концентрации на изопропилов алкохол, за да се предпазят от замръзване.

Използването на вода в системата за измиване на прозорците означава умишлено намаляване на експлоатационния живот на помпата, инжекторите и резервоара. Много по-разумно е да се използва специализирана течност или правилно приготвен състав. Спестяването от тях се превръща в много по-сериозни разходи.