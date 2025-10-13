Защо не трябва да чакате под +7 градуса, за за смените гумите

Много шофьори смятат, че веднага щом температурата падне под седем градуса, трябва да поставят зимни гуми. Тази "формула" се повтаря от производителите на каучук от десетилетия, но отдавна не работи, категорични са германски експерти.

Идеята за "критични 7 градуса" се появява още през 80-те години на миналия век. Но за 40 години технологиите са се променили. Съвременните гуми се държат съвсем различно. Новите високоскоростни модели имат състав, който понася по-лошо студа. При температура около минус пет градуса протекторът се "остъклява" и спирачният път се увеличава. И като се има предвид, че през повечето зимни дни пътищата са мокри или покрити със скреж, зимните гуми осигуряват по-голяма безопасност.

Основната опасност обаче не е в самия студ, а в мокрото покритие на настилката. Тогава летните гуми губят сцепление. Затова е необходимо да смените колелата, когато средната дневна температура остане под +10.

В Германия така нареченото "ситуационно зимно изискване" е в сила от 2010 г. - зимните гуми са необходими само по време на лед, сняг или киша. Но глобата за нарушение е значителна - от 88,5 евро и дори повече, ако се създаде извънредна ситуация.

Популярното правило "от октомври до Великден" остава удобен ориентир. Но трябва да се съсредоточите не върху календара, а върху времето. Ако все още е повече от десет градуса през деня, няма нужда да бързате. Но чакането до първия сняг е рисковано.

И още нещо - графиците за обслужване в гумаджийниците са пълни през октомври, така че планирайте смяната си предварително. И не забравяйте - зимните гуми остават меки дори при минус 25, докато летните гуми стават твърди като пластмаса при тази температура.

