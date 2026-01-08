Църковен празник на 9 януари: НЕ правете това, за да не си навлечете безпаричие и беди

Утре, 9 януари, е празникът на Свети великомъченик Полиевкт според православния календар. Този църковен празник се свързва със спазването на определени забрани. Вярва се, че нарушаването им може да доведе до безпаричие и проблеми през годината. Ето какво не трябва да се прави утре.

Народни поличби и забрани на 9 януари

Ясното време на 9 януари означава, че пролетта ще бъде топла и ранна. Силният студ на този ден е знак, че и февруари ще бъде мразовит. Снеговалеж на 9 януари означава, че ще има добра реколта от зърно и дъждовно лято.

Според общоприетото поверие, човек не бива да стои бездейно на този ден. Вярва се, че мързелът на 9 януари може да доведе до финансови затруднения. Пришиването на копчета също не се препоръчва, тъй като се смята, че това ще „прикрепи“ стари беди и проблеми.

От този ден нататък празничният сезон приключва и започват ежедневните задължения. Къщата и дворът трябва да бъдат почистени, прането да се изпере, изпраните дрехи да се изгладят, както и да се свършат всички останали домакински задължения. Мързелът или нежеланието за работа могат да донесат проблеми.

Житие на св. Полиевкт

Полиевкт е един от най-видните християнски мъченици от четвърти век, почитан както в Православната, така и в Католическата църква заради непоколебимостта си във вярата и безстрашието си пред лицето на мъченичеството. Животът му се превръща в пример за непоколебима преданост към Христос дори пред лицето на смъртоносни гонения.

Малко се знае за детството и младостта на свети Полиевкт. Историческите източници сочат, че той е роден в римско семейство, което вероятно е спазвало езически традиции. Младият Полиевкт се отличавал с благочестие и искрено желание за духовност, което по-късно допринесло за обръщането му към християнството.

Полиевкт приема християнството по време, когато Римската империя все още активно преследва християните. Неговото обръщане във вярата е резултат от дълбоко духовно търсене и убеждение в истинността на учението на Исус Христос. От момента на кръщението си Полиевкт посвещава живота си на служене на Бога, активно проповядвайки вярата на своите съграждани.

Полиевкт живял по време на управлението на император Диоклециан (284–305), известен с жестоките си преследвания на християните. Според легендата светецът многократно бил призоваван да се отрече от вярата си и да се поклони на римските богове. Полиевкт решително отхвърлял тези искания, подчертавайки непоколебимостта на вярата си.

Мъченичеството му се превръща в пример за смелост - той е подложен на мъчения и жестоки изпитания, но въпреки това остава верен на Христос до последния си дъх. В крайна сметка Полиевкт е екзекутиран по заповед на римските власти, а мъченическата му смърт се случва около началото на четвърти век.

