Църковен празник на 12 ноември: Поличбата, която вещае щастие през цялата година

На 12 ноември православната църква почита паметта на Свети Йоан Милостиви. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 12 ноември

Кой е Йоан Милостиви? Свети Йоан Милостиви, патриарх, посветил целия си живот на служба на бедните, болните и слабите. Той е наричан живо въплъщение на милостта и примерът му продължава да вдъхновява и днес.

Йоан е роден в края на VI век в Кипър в семейство на знатен военачалник. След смъртта на жена си и децата си той се посвещава изцяло на служене на Бога. Избран е за патриарх на Александрия и веднага раздава всичките си имущества на бедните.

Йоан ежедневно давал храна на гладните, откупвал пленници и помагал на болните и вдовиците. Наричан е „баща на сираците и вдовиците“, а приживе – светец. Умира около 619 г., оставяйки след себе си пример за безгранична милост.

На този празник вярващите отпраят молитви към светеца за милост, опрощение на греховете им и даряването им на сила да помагат на другите. Добре е да се направят дарения за благотворителност - дори символични. Помагането на самотни, болни и нуждаещи се хора също е добра поличба.

На този ден е добре вечерята да е скромна, да не се консумира месо в знак на почит към аскетизма на светеца.

Какво не бива да правите на 12 ноември? Не бива да отказвате помощ на тези, които ви молят да им помогнете. Също така не трябва да се проявява жестокост, безразличие, егоизъм, гняв и алчност. Според народните вярвания на този ден човек не трябва да купува неща „за себе си“ - това не е ден за разточителство. Вярва се, че нарушаването на тази забрана ще доведе до нещастие в живота на човек.

В миналото не се е препоръчвало да се купуват обувки на този ден - това би довело до кавги в семейството и раздори в личния живот. Не трябва да се карате, да осъждате и да обсъждате другите. По-добре е да се избягва и тръгването на дълъг път.

Ако помогнете на някого в нужда, годината ще бъде щастлива.

Вярва се, че ако денят е тих и безветреен, зимата ще бъде мека. Ако на този ден вали сняг, скоро ще настъпи голям студ. Ако врабчетата цвърчат силно и не се крият, времето ще бъде топло и слънчево. Ако вали, цялата седмица ще бъде топло.

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