Църковен празник на 14 юли: Поличбата, която вещае голямо щастие

Утре, 14 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Свети Акила. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 14 юли

Свети Акила е един от седемдесетте апостоли, ученик на Свети апостол Павел, ранен християнски проповедник и мисионер, изиграл ключова роля в разпространението на християнството през първи век. Името му означава „орел“.

Той произхожда от Понт (днешна Турция). По произход бил евреин, вероятно евреин от диаспората, и говорел гръцки. По занаят бил обущар или производител на палатки – именно този занаят е споменат в Деянията на апостолите. Живял известно време в Рим, но бил изгонен по време на антиеврейския указ на император Клавдий (ок. 49–50 г.). Той и съпругата му Прискила приели християнството, вероятно преди да се срещнат с апостол Павел или чрез него.

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Книгата Деяния (18:1–3) описва как апостол Павел, след като е преследван в Солун, отива в Коринт, където среща Акила и Прискила, току-що пристигнали от Рим:

„И като намери един юдеин на име Акила, родом от Понт, който неотдавна беше дошъл от Италия с жена си Прискила... той дойде при тях. И тъй като нямаха едно занятие, той остана с тях и работеше; защото бяха роби.“

Те работели и проповядвали заедно. Акила и Прискила станали много близки другари на Павел.

Павел пътувал с тях до Ефес (сега Турция), където двойката продължава да проповядва. Там те изиграват ключова роля в обръщането във вярата и богословския напредък на Аполос, учен юдеин, който познава само кръщението на Йоан Кръстител.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 14 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Да видиш дъга сутрин означава дъжд. Ако на 14 юли гърми, ще има много дъжд през август.

Какво не бива да правите утре? Според народните вярвания, изхвърлянето на остатъци от храната от масата може да донесе бедност в дома. По същия начин, намирането на пари на улицата се счита за лоша поличба – ще отнемете енергията на някой друг и ще останете без собствено богатство за дълго време.

Какво можете да направите днес? Според народните поверия, на 14 юли човек непременно трябва да направи нещо добро – да прояви доброта, да помогне на някого или да каже добра дума. Вярва се, че съдбата със сигурност ще възнагради подобно деяние с приятна изненада и голямо щастие. На този ден природата е изпълнена със специална живителна сила, така че е добра идея да се излезете извън града – да се разходите в гората, поляните или нивите, както са правили нашите предци преди много време, събирайки гъби и черпейки от силата на земята.

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