Срещу парична гаранция: Освободиха от ареста директора на ВИК-Бургас

Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2 хиляди евро задържания директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под „домашен арест“. По-леките мерки идват въпреки решението на Окръжния съд двамата да останат в ареста.

Още: Арестуваха шефа на ВиК – Несебър за подкуп

Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 хиляди евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи, без дейностите да са били извършени.

Още: Големи плащания, а нищо не е свършено: Директорът на ВиК - Бургас с обвинение, че е отклонявал средства