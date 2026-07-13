Ман Юнайтед надигра съперниците си: Взима евтино героят, който изхвърли САЩ от Световното

Манчестър Юнайтед предприе ход на трансферния пазар, който сякаш никой не очакваше. "Червените дяволи" платиха откупната клуза на полузащитника на Астън Вила Юри Тилеманс и така белгиецът ще играе на "Олд Трафорд" от следващия сезон. През последните кампании Тилеманс е несменяем титуляр в отбора на Унай Емери, а на Световното първенство беше капитан на националния отбор на Белгия, който разби с 4:1 и изхвърли домакините от САЩ.

Ман Юнайтед договори Юри Тилеманс

Според италианския журналист Фабрицио Романо, Манчестър Юнайтед е платил откупната клауза на Юри Тилеманс. Тя е в размер на 41 милиона евро, а освен това "червените дяволи" са постигнали устно спроазуменние с белгийския халф за личните му условия. Това е втория полузащитник, който Манчестър Юнайтед привлича това лято. Отново според Романо, "червените дяволи" са уговорили Андрей Сантош от Челси. А според медиите на Острова, на "Олд Трафорд" ще пристигне поне още един халф до края на летния трансферен прозорец. Най-близко сякаш е Ману Коне от Рома, но в списъка на Ман Юнайтед фигурират още имената на Орелиен Чуамени и Жоао Гомеш.

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"Червените дяволи" се нуждаят от дълбочина

Бразилският полузащитник Едерсон от Аталанта също се считаше за сигурен нов футболист на Манчестър Юнайтед, но сделката пропадна. За "червените дяволи" ще бъде много важно да направят правилните трансфери за халфовата си линия, тъй като Каземиро няма да играе повече за тях. А с класирането си в Шампионска лига и амбициите за ново завършване близо до върха във Висшата лига, на "Олд Трафорд" ще се нуждаят от голяма дълбочина в състава.

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