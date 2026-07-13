Спорт:

Хулио Веласкес: Най-голямата ни грешка ще е да помислим, че Борац няма как да ни изненада!

13 юли 2026, 16:59 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Хулио Веласкес: Най-голямата ни грешка ще е да помислим, че Борац няма как да ни изненада!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди реванша срещу Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Както е известно, първият мач в Босна и Херцеговина завърши при равен резултат 1:1. Ответният двубой е насрочен за утре, 14 юли от 20:30 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“.

„Чака ни труден мач, но ще направи всичко възможно да го спечелим“

„Вероятно Акрам Бурас ще бъде в групата за мача. По време на първия двубой той получи удар и полагаме грижи за него. Контролираме нивото му на натоварване. Утре ще преценим дали ще започне в стартовия състав или ще остане на пейката. Това е различен мач, играем вкъщи. Разбира се, има и общи неща - играем със същия противник. Смятам, че направихме добър мач на стадион, където се играе трудно. Утре ще се опитаме да проведем мача по добър начин за нас и да се опитаме да го спечелим, като контролираме всички детайли“.

Левски

„Колективът е невероятен, поддържаме човешките отношения в съблекалнята, което е жизнено важно за нас - отношение, поведение, много добра динамика в ежедневните процеси. Ще направим всичко възможно да спечелим този мач. Във футбола не е толкова лесно - едно е да искаш, друго е да го направим. На първо място, трябва да останем скромни. Уважение към противника. Изключително труден мач. Да продължим по начина, по който отговорихме на противника в първия мач. Няма да влизам в детайли, тъй като това е свързано с работа ни в съблекалнята“, каза още той.

„Вероятно ще се опитат да го направят по техния начин. Най-голямата грешка от наша страна ще е да си помислим, че няма как да ни изненадат. Това ще означава да загубим скромността си, което няма нищо общо с амбицията. Начинът на мислене и поведението е преди всичко - преди тактика и задачите. Важно е да останем на земята и предложим нашите аргументи. Определено нагласата и начинът на мислене трябва да бъдат правилни“, смята треньорът.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Нивото на треньорите и футболистите трябва да се доказва всеки ден. Аз съм доволен от начина, по който тренираме всеки ден. Има изключително добра и здравословна атмосфера. Начинът, по който се представяме, варира и зависи от различните процеси. В крайна сметка играчите са различни, както и поведението, всичко е процес, не става с натискане на едно копче. Готов съм със стартовия състав, който ще започне мача. Преди мача ще имаме активация. Трябва да сме подготвени“, завърши Веласкес.

ОЩЕ: Лидер на Борац се закани на „сините“: Показахме, че можем да се конкурираме с Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски Хулио Веласкес
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес