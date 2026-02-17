Църковен празник на 18 февруари: Какви дрехи не бива да се носят на този ден

Утре, 18 февруари, е празникът на Свети Лъв, папа Римски в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 18 февруари

Бъдещият понтифик е роден около 390 г., вероятно в Тоскана. Малко се знае за ранните му години, но още в ранна възраст той е показал забележителни способности за теология. По време на понтификата на папа Целестин I, Лъв е архидякон на Римската църква, една от най-влиятелните длъжности по онова време.

На 21 септември 440 г., след смъртта на папа Сикст III, Лъв е избран за епископ на Рим. Той ръководи Църквата по време на период на дълбоки богословски спорове и политическа нестабилност в Западната Римска империя.

Църковен празник на 16 февруари: Направете това в дома си, за да го предпазите от всяко зло

Най-голямото предизвикателство на неговия понтификат е христологичната криза от V век. В Църквата е имало спорове относно природата на Исус Христос – връзката между Неговата божествена и човешка същност.

Най-известното богословско произведение на Лъв е „Томосът до Флавиан“ – писмо до константинополския архиепископ Флавиан, написано през 449 г. В него Лъв ясно формулира учението за двете природи на Христос – божествена и човешка, „неразделно, неизменно, неделимо и неразривно“, съединени в една Личност.

През 451 г., на Халкидонския събор, това послание е прочетено тържествено. Епископите възкликват: „Петър говори чрез устата на Лъв!“ Именно формулировката на Лъв е в основата на Халкидонския символ на вярата, който става основата на православното християнско учение.

Лъв Велики последователно защитава първенството на Римския епископ като наследник на апостол Петър. Той развива богословското оправдание за папското първенство, подчертавайки, че чрез Петър Христос продължава пастирското си служение в Църквата.

Кореспонденцията му с епископите на Галия, Испания и Африка показва, че той активно се е намесвал в делата на други църковни провинции. Лъв се е стремял към единство на вярата и дисциплината в цялата Западна църква.

Един от най-известните епизоди от живота на Лъв е срещата му с хунския водач Атила през 452 г. Когато хунската армия заплашва Рим, папата лично отива да посрещне завоевателя. Според легендата, именно неговият дипломатически авторитет и духовна сила убеждават Атила да се оттегли от града.

Голям църковен празник иде утре, 15 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Въпреки че историците посочват и политически и военни фактори, този епизод се превръща в символ на духовното лидерство на папата и ролята му на защитник на Рим. Свети Лъв Велики починал на 10 ноември 461 г. Погребан е в базиликата „Свети Петър“ в Рим.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 18 февруари

Ако сланата се засили сутринта, зимата ще се задържи дълго време. Ако духа северен вятър, очакват се още студове.

Според поверията, на този ден човек не бива да се поддава на тъга, отчаяние или да си позволява бездействие. Вярвало се е, че унинието и мързелът на този ден могат да привлекат беди. Необходимо е също така да се избягват тъмни дрехи, защото според народните вярвания те могат да „примамят“ беди.

Към свети Лъв се обръщат вярващите се обръщат с молитви като към духовен покровител и ходатай пред Господа. Вярващите молят светеца за помощ, подкрепа и изцеление от физически и психически заболявания.

На този църковен празник службата е великопостна, блажи се с риба и млечни храни.

Прочетете също: Църковен празник на 17 февруари: Какво задължително се прави и се пие утре?