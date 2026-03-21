Църковен празник на 22 март: НЕ правете това утре, води до нещастие и бедност

На 22 март православните християни почитат паметта на Свети Йоан Лествичник и на Свети Василий Анкирски. Ето какви са традициите, суеверията и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 22 март

Свети Йоан Лествичник е аскет от VI-VII век и игумен на един от най-старите манастири. Роден в Константинопол, той се отказва от светския живот на 16-годишна възраст, пътувайки до планината Синай. Няколко години по-късно става монах, а негов духовен наставник в продължение на близо две десетилетия е старецът Мартирий.

След смъртта на своя наставник, Йоан се оттегля в пустинята, където прекарва около 40 години в молитва, пост и уединение. За аскетичния си живот той получава от Бога дара на ясновидството и изцелението. Хора отвсякъде започват да идват при светеца за изцеление и съвет.

На 75-годишна възраст Йоан е избран за игумен на Синайския манастир, където ръководи в продължение на няколко години. През този период той пише основното си произведение „Лествицата“, в което описва пътя на духовното усъвършенстване чрез 30 стъпала на добродетелта. Благодарение на това произведение Йоан става известен като „Свети Йоан Лествичник“. След като завършва служението си, той отново се оттегля в пустинята, където умира.

Традиции, поверия, обичаи и забрани на 22 март

На този православен празник вярващите се молят на светеца за изцеление от болести, укрепване на вярата и душевен мир. Те се обръщат и към Свети Василий Анкирски, смятан за покровител на всички мъже на име Василий.

На православния празник 22 март човек трябва да се въздържа от ругатни, проклятия, клюки, хвалба, завист или отказ от помощ. Църквата не одобрява лъжата, мързела, алчността и отчаянието.

Според народните поверия, метенето и изхвърлянето на боклука на този ден не се препоръчва, тъй като това ще доведе до загуба на пари. Най-добре е също да оставите настрана ръкоделието - предците ни вярват, че може да „зашие“ щастието и късмет. Заемането на брашно назаем на 22 март е лоша поличба, носеща тъга и бедност.

Ако на разсъмване около слънцето има червени кръгове, това вещае плодородна година. Ако има малки сини облаци в небето - времето ще бъде топло, но дъждовно.

Ако котките спят по цял ден, ще стане по-студено, но ако врабчетата се къпят в локви, ще бъде топло.

Според народните поличби, че ако на този ден в къщата цъфти цвете, това е добър знак.

