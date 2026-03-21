Почина бивш директор на ФБР, Тръмп се зарадва

Бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше предполагаемата руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., почина на възраст 81 години, предаде "Асошиейтед Прес", цитирана от БТА. „С дълбока тъга съобщаваме, че Боб почина“ вчера вечерта, се казва в изявление на семейството му, публикувано днес, 21 март. „Семейството му моли да се зачита правото им на личен живот“, се добавя в изявлението.

Какво направи Милър за ФБР?

Почти веднага след като става директор на ФБР Мълър се заема с преустройството на мисията на бюрото, за да отговори на нуждите на правоприлагането през 21-ви век, посочва АП. Той започва 12-годишния си мандат само една седмица преди атаките от 11 септември 2001 г. и служи през мандатите на президенти от двете основни американски политически партии. Милър е номиниран за поста от президента републиканец Джордж Буш.

Катастрофалната терористична атака мигновено променя основния приоритет на бюрото от разкриването на вътрешни престъпления към предотвратяването на тероризма.

По-късно Мълър е специален разследващ, отговарящ за разследването на връзките между Русия и предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2016 година.

Тръмп се радва

„Робърт Мълър току-що почина. Добре, радвам се, че е мъртъв“, написа цинично Тръмп в социалните мрежи по повод кончината на бившия директор на ФБР. „Вече няма да може да навреди на невинни хора!“, добави президентът.

ФБР към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва АП.