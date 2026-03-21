Актрисата, озвучавала Барби, нямала право да разкрива самоличността си с години (ВИДЕО)

Много от нас са израснали с Барби – не просто като кукла, а като истински персонаж, който говори и оживява в игрите, книжките и интерактивните играчки. Но малцина знаят кой е бил гласът зад този образ през 90-те години.

69-годишната гласова актриса Крис Антъни Лансдаун е била тайният глас на Барби в повече от 100 говорещи игри, кукли и книжки на Mattel между 1994 и 2006 година. В неотдавнашен епизод на подкаста "Toon'd In with Jim Cummings", тя сподели колко сложно е било да пази тайната. "Не ми беше позволено да казвам на никого, че аз правя гласа на Барби през цялото време. Те не искаха Барби да има лице, човек. Искаха мистерията. Не можех да казвам на хората, че аз съм Барби през всичките тези години. Това беше трудно!"

За Крис работата не е била просто озвучаване – тя е влизала в роли, общувала с деца и дори посещавала болници, за да донесе радост на малките фенове. "Но се обаждах на деца по телефона и ходех в болници през цялото време... Mattel не знаеха, сега вече знаят.", обясни тя.

Строго пазена тайна

Тайната около ролята ѝ е била толкова строго пазена, че когато Disney започват работа по "Играта на играчките 2", те не знаели, че именно Крис е гласът на Барби. В резултат на това, Джоди Бенсън получава ролята във филма.

"Дисни" дори не знаеха за мен. Така че те отидоха при някой друг. И аз казах: "Сега ще видят името в списъка на екипа и всички участници. Ще си кажат: "О, това е Барби".

Въпреки това, актрисата не съжалява за ролята си и се гордее с приноса си към иконата на 90-те. "Всичко, което мога да кажа, е, че съм повече от благодарна, че имах възможност да правя този глас, точка. Кой би се оплакал? Никога не правех негативни неща. Държах я чиста и прекрасна и така бях Барби на 90-те.", цитират я от Female First.

