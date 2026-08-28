"Трябва да примем мобилизацията": На армията на Украйна са й нужни 30 000 души на месец

Украйна трябва да мобилизира поне 30 000 души на месец, за да поддържа нивото на армията си, казва началникът Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предаде френският вестник Le Monde, позовавайки се на медийното издание „Украинска правда“ и украинската информационна агенция РБК. Буданов е категоричен, че този брой е „минимумът, необходим за поддържане на съществуващите структури“ на украинските въоръжени сили.

„За съжаление, трябва да приемем мобилизацията такава, каквато е. Нямаме друг избор. Трябва да намерим смелост и да говорим честно“, настоя той по време на интервю с журналистката Наталия Мосейчук.

Освен това, началникът на кабинета на Зеленски изрази надежда, че би било възможно до известна степен да се промени подходът към това, което той нарече „принудителна мобилизация".

„Това не се случва навсякъде, но такива случаи съществуват. Трябва да се справим с този проблем “, добави той.

Новият министър на отбраната няма да промени много

Буданов заяви също, че неотдавнашното назначаване на Евгений Хмара за министър на отбраната на Украйна „няма да промени много“ по отношение на мобилизацията. „Така че, независимо как казваме, че отсега нататък ще набираме хора по различен начин, броят им няма да се промени. А това означава, че и броят на недоволните хора няма да се промени. Няма какво да направим по въпроса “, добави той. ОЩЕ: Равенството между половете значи и жените да служат: Бивш украински военен министър с призив (ВИДЕО)