Столична община с двама нови заместник-кметове

Двама от новите заместник-кметове на Столична община – Десислава Желязкова и Любо Георгиев встъпиха в длъжност днес (2 февруари). Те започват работа в рамките на новата управленска структура на общината, одобрена от Столичния общински съвет и влизаща в сила от днес.

Десислава Желязкова поема ресор "Образование, спорт и младежки дейности", с фокус върху по-добра координация на политиките в тези ключови за развитието на града сфери и по-ефективна работа с училищата, детските градини и младежките организации.

Любо Георгиев поема ресор "Градско планиране и развитие", където ще отговаря за стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство.

Назначенията са част от реформата на управлението на София, която въвежда ясно разпределение на отговорностите, по-добра координация между направленията и фокус върху дългосрочни резултати за града. Новият модел цели край на работата „на парче“ и по-предвидимо, прозрачно и ефективно управление в интерес на гражданите.

Очаква се в следващите седмици новите заместник-кметове да представят приоритетите си и първите конкретни стъпки в съответните направления.

Кои са новите зам.-кметове?

Десислава Желязкова е юрист с дългогодишен опит в публичното управление, административното право и изграждането на ефективни държавни политики. Професионалният ѝ път преминава през различни нива на администрацията – от експертни до висши ръководни позиции, което ѝ дава задълбочено разбиране за функционирането на институциите и процесите на вземане на решения.

Заемала е ключови длъжности в държавната администрация, сред които:

  • Главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката;
  • Директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции;
  • Директор на дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“ в Министерството на електронното управление;
  • Съветник в Министерския съвет.

Професионалният ѝ профил съчетава стратегическо мислене, експертиза в нормативната рамка и опит в управлението на големи административни структури.

Любо Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие с над 20 години професионален опит в България и чужбина. Работил е в международни архитектурни и урбанистични бюра в България, Нидерландия, Италия, Китай, както и по мащабни градски проекти в Европа и Азия.

В последните години професионалният му фокус е върху стратегическото планиране на градовете, интегрираните териториални инвестиции, управлението на градски данни и въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения. Бил е директор на Общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, разработил дългосрочната стратегия „Визия за София“, която постави основата за по-системен подход към развитието на столицата.

Към момента е експерт по градско развитие към Световната банка и водещ експерт в Европейската програма URBACT, където консултира градове в областта на устойчивото развитие, климатичните политики и доброто градско управление. Ръководител е на инициативата „Екипът на София“, която обединява експерти от различни сфери в търсене на работещи решения за града.

Завършил е архитектура във Венеция и магистратура по архитектура, урбанизъм и строителни науки в TU Delft. Свободно владее английски, холандски и италиански език.

Като заместник-кмет по градско планиране и развитие Любо Георгиев поема стратегическата координация на процесите, свързани с устройственото и инфраструктурното планиране, градската среда и културното наследство, с цел София да се развива по-предвидимо, балансирано и в обществен интерес.

