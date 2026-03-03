Църковен празник на 4 март: Какво не бива да правите, за да не ви сполети нещастие

Утре, 4 март, е православният празник на Свети Герасим Йордански. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник. Той се свързва с една важна забрана. Нейното нарушаване води до нещастие през целия месец.

Църковен празник на 4 март: Житие на Свети Герасим Йордански

Той е един от най-известните светци на Палестина, аскет от VI век и основател на Йорданския манастир. Животът му е изпълнен с аскетизъм, молитва и любов към всичко живо.

Герасим е роден в Ликия (Мала Азия) около началото на V век. От младостта си той се стреми към духовност и става монах. Посещава Египет, където се среща с местни отшелници и аскети. Около 450 г. се установява в Палестина, в пустинята Йордан, близо до река Йордан. За да се съсредоточи дълбоко върху молитвата и поста, светецът живее в сурови условия: в пещера се храни само с хляб, фурми и вода. По време на Великия пост обаче той напуска напълно килията си и остава в пустинята, без да взема храна със себе си.

Впоследствие около него се събрали ученици и той основал манастир (лавра), действащ по специален устав. През делничните дни монасите живели в уединение, посвещавайки времето си на молитва и работа, а в събота и неделя се събирали за обща молитва и хранене. Герасим подкрепял православното учение по време на христологичните спорове, които разделили Църквата по това време. Той бил съвременник и последовател на Свети Евтимий Велики и Свети Йоан Богослов.

Една от най-известните истории за светеца е за приятелството му с лъв. Един ден той срещнал лъв, страдащ от ранена лапа, в която се бил забил остър трън. Светецът извадил тръна и превързал раната. Благодарният хищник не изоставил монаха, а започнал да го следва навсякъде като опитомено куче. Герасим поверил на лъва да пази магарето на манастира, носещо вода. Но един ден търговци откраднали магарето и лъвът, без да знае за това, се върнал сам в манастира. Вярвайки, че лъвът е изял магарето, Герасим го наказал, като го принудил да носи вода вместо откраднатото животно. По-късно лъвът случайно се натъкнал на същите търговци, които били откраднали магарето, и ги подгонил с рев. Търговците се уплашили и изоставили магарето, а лъвът го отвел обратно в манастира. Оттогава монасите обикнали лъва и той продължил да живее до светеца.

Когато Герасим починал (около 475 г.), лъвът дошъл на гроба му, изревал от мъка, легнал и никога повече не се вдигнал.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 4 март

Силен вятър означава ветровита година. Ясен ден означава, че лятото ще бъде горещо. Дъждът на този ден означава късна пролет.

Вярвало се е, че нещастие ще сполети всеки, който обиди животно: добитъкът може да се разболее, а стопанинът може да загуби късмета си. На този ден хората се опитвали да избягват усилена работа, особено да не започват нови големи проекти. Вярвало се е, че подобни начинания ще бъдат безполезни. Вярвало се е, че кавгите на този ден могат да донесат нещастие за целия следващ месец. Затова предците ни са се опитвали да бъдат сдържани и приятелски настроени на този църковен празник.

4 март се е смятал за добър ден да се отървем от всички ненужни вещи, особено от старите вещи и предмети, за да се премахне „зимния застой“ от дома. Земеделците започват да подготвят инструментите си за полска работа. Тъй като Свети Герасим е известен с добротата си към животните, нашите предци са вярвали, че на този ден човек трябва да се отнася с доброта към домашните и дивите животни.

