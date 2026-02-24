Църковен празник на 25 февруари: Направете това за късмет през цялата година

Утре, 25 февруари, е празникът на Свети Тарасий, архиепископ Константинополски, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 25 февруари

Св. Тарасий е роден около 730 г. в Константинопол в благородно и благочестиво семейство. Баща му, Георги, заемал висока позиция в двора на византийския император, а майка му, Енкратия, била известна с благочестието си. Получил отлично образование, Тарасий бързо придобил авторитет и се издигнал до видно място в императорския двор, ставайки първи секретар на императрица Ирина и нейния съпруг, император Лъв IV Хазар.

След смъртта на патриарх Павел IV през 784 г., императрица Ирина и император Константин VI предлагат на Тарасий трона на патриарх на Константинопол. Въпреки че Тарасий е мирянин, той се съгласява при условие, че почитането на иконите бъде възстановено. На 25 декември 784 г. е ръкоположен за епископ, а на следващия ден официално става патриарх.

Основното събитие по време на патриаршеството на Тарасий е Седмият Вселенски събор в Никея (787 г.), който възстановява православното почитане на иконите след дълъг период на иконоборство. Съборът осъжда иконоборческата ерес и обявява, че почитането на иконите е истинското проявление на християнската вяра. Царуването му съвпада с политически сътресения във Византия.

През 795 г. император Константин VI се разделя със съпругата си Мария и се жени за придворния Теодот, което предизвиква голям скандал (т.нар. „Мойкианска схизма“). Тарасий отказва да одобри този брак, заради което е преследван от императора. Свети Тарасий починал мирно на 25 февруари 806 г. Погребан е в манастира Босхедон близо до Константинопол.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 25 февруари

Ако е слънчево и топло, пролетта ще дойде рано и времето ще бъде хубаво. Слана и снеговалежи означават, че пролетта ще се забави и март ще бъде студен. Ако има размразяване и влага, пролетта ще бъде дълга, с дъжд.

Забранено е да се псува или да се карате – вярвало се е, че кавгите в деня на Св. Тарасий ще донесат нещастие за цялата година. Забранено е да се отсичат дървета – особено върба, тъй като тя е символ на пролетта.

Какво можете да направите днес? Земеделските производители вече започвали да проверяват семената си, да поправят оборудването си и да се подготвят за бъдеща полска работа. На този празник жените трябва да подредят и да почистят домовете си, особено около печката – вярвали, че това ще осигури просперитет и късмет през цялата година.

