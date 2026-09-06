Църковен празник на 7 септември: Какво НЕ бива да давате и да правите утре - привлича лош късмет в живота

На 7 септември, според църковния календар, църквата отбелязва Предпразненство на Рождество Богородично и почита паметта на Свети Созонт. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 7 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети мъченик Созонт е живял през III-IV век по време на тежки гонения срещу християнството, особено по времето на император Диоклециан. Според някои източници, той е бил от Херсонес (днешен Крим) или друг град в Понтийския регион. По професия е бил обикновен гражданин, често описван като скромен човек, но ревностен във вярата си.

Созонт е известен като покровител на града и вярващите, които са се обръщали към него за помощ при болест или семейни проблеми. Той активно разпространявал християнството и подкрепял братята и сестрите си във вярата, заради което бил преследван.

Това се случило по време на преследването на християните: от него било поискано да се отрече от вярата си, но той останал верен на Христос. Той бил екзекутиран чрез мъченическа смърт. Неговото мъченичество послужило като пример за непоколебимост във вярата за християните от онова време.

Вярва се, че ако сутринта има мъгла, денят ще бъде топъл и слънчев. Червеният залез означава, че на следващия ден ще има хубаво време. Ако листата пожълтяват рано, това вещае ранната и дъждовна есен.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие не бива да се дават пари назаем или да се взема хляб и брашно назаем на този ден, тъй като това може да доведе до загуби. Също така, избягвайте да се хвалите със здравето или благополучието си – всичко това може да се обърне срещу вас. Най-добре е да не планирате сватба: съюзите, сключени на този ден, често са краткотрайни.

Какво можете да правите утре? Вечерта на 7 септември, в навечерието на големия църковен празник, в църквите се провеждат тържествени служби. Вярващите се обръщат към Пресвета Богородица с молби за закрила и добро здраве, а младите жени също молят за щастлив брак. Към Свети Созонт се отправят молитви за укрепване на вярата, правилен избор във важни въпроси, духовно и физическо изцеление и мир и хармония в душата и семейството.

На следващия ден църквата отбелязва Рождество на Пресвета Богородица - празникът е известен като Малка Богородица.

Прочетете също: Църковен празник на 5 септември: Какво се прави утре, пази дома от всичко лошо цяла година