Малка Богородица 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

На 8 септември църквата почита Рождество на Пресвета Богородица - празникът е известен още като Малка Богородица. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Малка Богородица - традиции, обичаи и забрани

Празникът Рождество на Пресвета Богородица има дълбоки исторически корени. Според Преданието и Църковното писание, родителите на Богородица – Йоаким и Анна са били бездетни дълго време. След много години молитва и пост, Богородица се ражда като дар от Бога. Нейното раждане се счита за начало на нов етап в историята на спасението, тъй като тя става майка на Спасителя.

Дева Мария символизира духовна чистота, светлина, праведност и безгрешност. Нейното раждане предвещава предстоящото раждане на Исус Христос. Светиите Йоаким и Анна, които са нейни родители, са изобразени като примери за вяра и смирение.

Празникът е установен през IV век, когато християнството започва да се разпространява в Европа. За вярващите този ден е специален символ на радост и надежда, тъй като бележи началото на историята на човешкото спасение.

Според народното поверие на този празник е забранено домакините да се занимават с ръкоделие, за да не се разболяват децата им. Също така се вярва, че нарушването на тази забрана може да донесе нещастие у дома.

По традиция рано сутринта домакинята приготвя специална питка - Богородичен хляб, който се намазва с мед и се украсява с фигурки от тесто, изобразяващи пиленца или слънца. Тези фигурки се приемат за символ на детството.

Както на Бъдни вечер, след разчупването на питката първото парче се оставя за Богородица. След това се заделя парче за дома, за семейството и за добитъка. Парчето, отделено за Богородица, трябва да се пази до 26 декември.

На Малка Богородица се дава курбан за здравето на децатам най-често от женско животно. Според народните обичаи трябва да се приготви варени жито, което се благославя в църквата и след това се раздава за здраве.

По традиция на Малка Боговородица се правят много кръщенета и сватби - вярва се, че бракът, сключен на този ден, ще е успешен, а децата, кръстени на празника, ще растат здрави и силни.

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето. Ясното и слънчево утро означава плодородна и топла есен. Ако има облаци при залез слънце, това означава, че на следващия ден времето ще е лошо. Ако по дърветата има много плодове, това означава, че ще има щедра реколта през есента. Силният вятър вещае лошо време през следващите дни.

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