Църковен празник на 8 септември: Какво задължително трябва да направят жените за щастие и благоденствие

На 8 септември, според църковния календар, църквата отбелязва Рождество Богородично - празникът е известен още като Малка Богородица. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 8 септември - традиции, обичаи и забрани

Празникът отбелязва раждането на Дева Мария, майката на Исус Христос. Той има голямо значение в православието и католицизма, тъй като раждането на Пресвета Богородица бележи началото на Божия спасителен план за човечеството.

Раждането на Дева Мария не се споменава директно в каноничните книги на Новия завет. Информация за нейните родители – Йоаким и Анна, се съдържа в Протоевангелието на Яков (втори век). Според преданието родителите на Мария дълго време са били бездетни и раждането на детето им е било чудо, отговор на молитвите им.

Този празник е установен в края на шести или началото на седми век, но за самото събитие се знае малко. Според легендата, семейна двойка от Йерусалим, Йоаким и Анна, дълго време са били бездетни. По това време бездетността се е смятала почти за проклятие и на Йоаким дори е било забранено да влиза в църквата и да принася жертви. Тогава, натъжен от мислите си, мъжът се оттеглил в пустинята, за да се моли. В този момент на него и жена му се явил ангел, който им съобщил, че ще имат дъщеря. Скоро Анна родила дъщеря, която станала майка на Спасителя.

На този ден в църквите се отслужват празнични Божествени литургии. Отслужват се молитви и акатисти в чест на Пресвета Богородица.

Вярва се, че ако на този ден има силна роса, реколтата от гъби и горски плодове ще е изобилна. Ако духа южен вятър това вещае топла есен.

Какво не бива да правите утре? Този ден се смята за свещен за вярващите, така че всякакъв тежък физически труд у дома или в двора е строго забранен - ​​не трябва да се чисти, да се мие пода, да се извхърля боклук, както и да се извършват други натоварващи дейности. В миналото това правило се е спазвало строго от жените: на този празник не им е било позволено да използват ножици или игли, да шият или бродират.

Какво можете да правите утре? На този ден майките са на особена почит - към тях се отправя благодарност и се проявява грижа. Смята се за добро и благородно дело жените да дават щедра милостиня или да помагат на нуждаещите се на празника Рождество Богородично, за да бъде семейството благоденстващо и домът винаги да е изпълнен с детски смях и радост.

По традиция на Малка Богородица се дава курбан за здравето на децата.

Прочетете също: Църковен празник на 5 септември: Какво се прави утре, пази дома от всичко лошо цяла година