Св. апостол Ерм
Св. ап. Ерм свършил мъченически живота си. Той оставил твърде поучителната книга "Пастир".
© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).
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Етикети: апостол Ерм празници