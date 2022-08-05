Св. мъченик Евсигний
Когато Юлиан дошъл в Антиохия, случило се, че двама езичници в спор помежду си помолили Евсигний да ги спогоди. Старецът разгледал спора по справедливост, но признатия за неправ обвинил Евсигний пред царя, че е християнин. Царят повикал Евсигний при себе си и Евсигний го изобличил за отстъпничеството му от Христа. Той прославил християнството и цар Константина. Юлиан заповядал да го обезглавят.
© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).
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