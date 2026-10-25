Едно от последните древни езера се превърна в най-младата пустиня на Земята

Въпреки факта, че историята на Земята е на милиарди години, повечето езера, които виждаме на планетата днес, са сравнително млади образувания. Има обаче и много по-стари изключения - според учените, всъщност има само няколко наистина древни езера в света и едно от тях вече е унищожено, пише IFLScience.

Древното езеро, което се превърна в най-младата пустиня на Земята

Според изследователите Иза Шен и Кун Мартенс, езерата са по своята същност склонни към „самоубийство“, тъй като басейните им постепенно се пълнят със седименти. В резултат на това повечето от стотиците хиляди вътрешни водни басейни на нашата планета са се образували преди по-малко от 18 000 години.

Древните езера са от особен интерес за биолозите, защото може да съдържат уникално биоразнообразие. Освен това, такива езера са вид естествени еволюционни лаборатории, съществували от милиони години.

Смята се, че езерото Байкал в южен Сибир е най-старото езеро на Земята, датиращо отпреди около 25 милиона години. Този воден басейн се смята за най-дълбокото езеро в света, съдържащо около 20% от течната сладка вода в света. Освен това, дълбините му са дом на някои доста свирепи риби канибали.

Предишни проучвания показват също, че около 80% от растителните и животинските видове, които живеят в Байкал, не се срещат никъде другаде на Земята. Въпреки всички тези титли, Байкал не е най-голямото езеро в света нито по площ, нито по обем. Тази титла принадлежи на Каспийско море, което също е древно езеро.

Заслужава да се отбележи, че Каспийско море е по-лесно да запази титлата си на най-голямо езеро поради ефектите от съветските напоителни проекти през 60-те години на миналия век, които са намалили конкурентите му. Например, Аралско море, древно езеро, разположено между Казахстан и Узбекистан, някога е било четвъртото по големина езеро в света. От 60-те години на миналия век обаче напояването е намалило притока на вода към езерото. До 80-те години на миналия век то вече се е разделило на две части: Голямо Аралско и Малко Аралско.

Няколко десетилетия по-късно Голямото Аралско море се разцепило отново и днес източната му част е напълно пресъхнала. С течение на времето на негово място се е образувала най-младата пустиня в света, наречена Аралкум.

Дори Големите езера в Северна Америка, образувани от ледникова ерозия и натрупване на топяща се вода, са само на около 14 000 години. Но има изключения – древни езера, които съществуват много по-дълго.

Учените отбелязват, че от приблизително 20-те древни езера в Съединените щати съществуват само две - Тахо и Туол. И двете са разположени в тектонично активен регион в западната част на Съединените щати - в или по границите на Калифорния. Отбелязва се, че за да съществува едно езеро дълго време, тектоничните процеси изобщо не са били необходими: някои водни басейни са възникнали в резултат на удари на метеорити - те включват например кратера Пингуалуит в Квебек.

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