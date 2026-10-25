НАСА за Ел Ниньо: Светът никога не е виждал нещо подобно досега

Ел Ниньо в Тихия океан се случва на всеки две до седем години, но учените очакват тазгодишното климатично явление да бъде най-интензивното, което сме виждали някога. НАСА разгледа сателитни снимки от различни години и установи колко мащабно е всъщност настоящото Супер Ел Ниньо, пише Daily Mail.

Прогнозите на НАСА за Ел Ниньо

Агенцията наскоро публикува сателитни изображения от две предишни явления Ел Ниньо - 1997 и 2015 г. - в сравнение с явлението в момента, за да покаже как са се развили събитията. Резултатите показват, че за разлика от 1997 г., настоящото Ел Ниньо е започнало много по-бързо.

Още по-тревожно е, че настоящото Ел Ниньо вероятно ще бъде дори по-силно от събитията през 1997 г. и 2015 г. Предишните явления доведоха до масивни пожари в Индонезия и Амазонка, суша в Южна Африка и крайбрежни наводнения в Южна Калифорния.

Според Джош Уилис, учен по проекта за морско равнище в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, спътниците сега ни позволяват да надникнем в миналото и да сравним настоящото явление с това, което се е случило преди. За съжаление, заключенията изглеждат доста тревожни: настоящото явление ще бъде още по-мащабно.

Ел Ниньо е част от естествен климатичен цикъл, който се случва приблизително на всеки две до седем години и кара водата в екваториалния Тихи океан да стане значително по-топла от нормалното, което от своя страна се отразява на климата по целия свят.

Учените казват, че всяко явление Ел Ниньо се развива чрез механизъм за обратна връзка между атмосферата и океана. При нормални условия, пасатите задържат топли водни маси в западната част на Тихия океан, което води до по-високи нива на водата там, отколкото в източната част. Когато обаче тези ветрове отслабнат, топлите води започват да се движат на изток.

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За съжаление, този цикъл се засилва, тъй като водата продължава да се затопля и натрупва в централната и източната част на Тихия океан. В резултат на това, макар всички епизоди на Ел Ниньо да следват един и същ модел, всеки един от тях има свои уникални характеристики.

В скорошно проучване учените се фокусираха върху това да установят колко силно ще бъде тазгодишното Ел Ниньо. За целта експерти от НАСА анализираха сателитни алтиметрични изображения на събитията от 1997-1998 г. и 2015-2016 г. - събития, които НАСА нарича „тежка категория“ на миналото.

Анализът на изображенията показва, че към октомври настоящото Ел Ниньо е подобно по природа на събитието от 1997 г. Наблюдава се подобен наклон на морското равнище - по-ниско на запад и по-високо на изток - както и разпространение на топли водни маси чак до брега на Южна Америка. За сравнение, през 2015 г. топлата вода по екватора не се е приближавала до Южна Америка, както в други разглеждани периоди.

Що се отнася до тази година, НАСА изчислява, че истинският мащаб на последиците от явлението през тази зима все още е неясен, но учените смятат, че то вероятно ще достигне безпрецедентни размери.