Томина неделя 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Първата неделя след Великден е специален период в църковния и народния календар, който съчетава множество традиции и обичаи. В православната традиция този ден е известен като Антипасха или като Протойорева неделя, а в народните вярвания - като Томина неделя.

Томина неделя 2026

През 2026 г. тази дата се пада на 19 април. Антипасхата не е „противопоставяне“ на Великден, а негово продължение. Това е осмият ден след Възкресението Христово, който завършва Страстната седмица и отново връща вярващите към темата за победата на живота над смъртта.

Името „Томина неделя“ се свързва с евангелско събитие: именно на този ден Исус Христос се явява на апостол Тома, който не вярва в Неговото възкресение без доказателства. Виждайки раните на Спасителя, Тома окончателно се утвърждава във вярата си.

Какво никога не се прави на Томина неделя?

Дните след Томината неделя образуват така наречената Томина седмица, която в много региони има възпоменателен характер. Именно през този период се посещават гробища, хората се молят и почитат паметта на своите предци. Поради това неделята се нарича още Неделя на мъртвите.

Традиции, обичаи и забрани на Томина неделя

Наред с църковните традиции, съществуват и народни традиции. Този празник има предхристиянски произход и се свързва с настъпването на пролетта, пробуждането на природата и младежките празненства. Празненствата традиционно се провеждали на хълмове, които символизират височина, началото на нов цикъл и жизненост.

В народните обичаи този ден е бил съпроводен с песни, хороводи и ритуали, свързани с младостта и пролетното обновление.

В деня на Антипасха и през Томината седмица вярващите традиционно посещават гробовете на починали роднини, извършват се поменни служби (панахиди), молят се за душите на предците си, носят се дарове и милостиня в храма, споделят се великденски ястия, участват в богослужения и приемат причастие.

Църквата не налага строги ограничения за пост на този ден.

На Томина неделя не трябва да се почистват гробища - разрешени са само посещения. Забранено е да се пие алкохол, особено на гробището. Не се препоръчва извършването на тежък физически труд. Не бива да започвате нови неща. Човек не може да откаже помощ или милостиня.

Нежелателно е да се водят малки деца и бременни жени на гробището, както и да се носят изкуствени цветя - предпочитание се дава на живите цветя.

Вярвало се е също, че самотата на този ден е лош знак. Затова Антипасха традиционно се е празнувала със семейството или сред общността, за да се осигури просперитет и хармония през цялата година.

