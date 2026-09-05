Ослепеният майстор и Апокалипсисът: Тайните на най-мистериозния часовник в Европа

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща история.

Героят на нашия разказ: майстор Хануш и часовникът Орлой

Място на действието: Прага

Време за четене: Колкото едно кафе

Легендата гласи, че астрономическият часовник Орлой на Староместския площад в Прага отмерва времето до края на света и ще покаже точния момент, когато този страшен миг ще настъпи. Друго предание казва, че ако часовникът спре да работи за дълго или бъде занемарен, Прага ще бъде сполетяна от нещастие — война или катастрофа, и единственото спасение може да дойде от момче, родено в новогодишната нощ, което да поправи механизма.

Трето предание гласи, че когато в края на XV век майстор Хануш ремонтирал часовника, градските съветници взели решение да го ослепят с нажежено желязо, за да не може никога повече да създаде такава красота на друго място. В отчаянието си ослепеният майстор се хвърлил в механизма на часовника и го спрял със собствената си ръка, изричайки проклятие, че ужасна беда ще сполети онзи, който се опита да го поправи. След това десетилетия наред часовникът не работел.

Случайно ли са възникнали тези предания и какво се крие зад тях? Часовникът, който е монтиран на южната стена на кметството върху красивата готическа фасада, действително има странни елементи — преценете сами:

Подвижен пръстен показва всички знаци на зодиака. На голям диск са изобразени Слънцето и Луната. Показана е и Земята (в синьо), а изгревът, залезът и нощта — в тъмночервено и черно. На всеки кръгъл час през две малки прозорчета се показват 12-те апостоли. Отстрани на циферблата пък стоят като предупреждение четири скулптури, изобразяващи три от пороците и един голям страх, на който са подвластни всички хора, страхът от смъртта:

Суетата се оглежда в огледало;

Скъперничеството е търговец с кесия със злато;

Сладострастието/похотта държи лютня;

А Смъртта е скелет, който постоянно обръща пясъчния часовник, отмерващ минутите човешки живот, и бие камбаната, напомняйки ни, че всеки изминал час ни приближава до края.

Кога е създаден Орлой?

Дълго време се е смятало, че часовникът е дело на пражкия часовникар Ян Розе, по-известен като майстор Хануш. Но през 1962 г. са открити архивни документи, които напълно пренаписват историята му. Оказва се, че Орлой е изработен много по-рано — още през 1410 г. от часовникаря Микулаш от Кадан и професора по математика и астрономия в Карловия университет Ян Шиндел, който прави сложните изчисления за механизма.

Майстор Хануш се появява едва 80 години по-късно, през 1490 г., когато прави реконструкция на Орлой и добавя фигурата на Смъртта. Майсторът е бил официален часовникар на Прага в периода 1475 – 1497 г. и за щастие никога не е бил ослепяван, а е живял дълъг и спокоен живот в града като уважаван занаятчия и е починал от естествена смърт през 1497 г.

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Не точен часовник, а философски

Идеята на Орлой е била не да показва точното време, а по-скоро да бъде нещо като книга по теология и астрономия, но направена от камък и желязо.

Всъщност часовникът показва старочешкото или т. нар. италианско време, при което денонощието започва от залеза на слънцето, а не от полунощ (12:00). Тъй като часът на залеза се променя всеки ден според сезона, дванадесетият час постоянно варира.

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Часовникът сочи освен това и вавилонското време — циферблатът измерва т.нар. вавилонски часове, при които времето от изгрев до залез е разделено на точно 12 равни части. През лятото тези часове са по-дълги (до 80 минути), а през зимата — далеч по-кратки (около 40 минути). Затова за Орлой времето тече неравномерно.

По-късни добавки

През XIX век е добавен и втори циферблат, на който са изрисувани сцени от селския живот — общо 12 за 12-те месеца от годината. Селяните сеят, жънат и пият бира. А встрани от тях стоят още четири фигури: Ангелът, Философът, Астрономът и Летописецът.

А дали Орлой наистина ще покаже кога ще настъпи Апокалипсисът? Това ще решите вие.

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Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Снимки: Envato