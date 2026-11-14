Дрон атакува търговски кораб в териториалните води на Румъния

В териториалните води на Румъния в Черно море тази нощ дрон е нанесъл щети на търговски кораб, плаващ под флага на Палау. Екипажът не е пострадал. Корабът „Лариса 1“ е пътувал към Украйна, съобщава Digi 24.

Според капитана на кораба, товарният кран е бил повреден при удара. На борда не е имало пожар и всички моряци са невредими.

Румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря обяви, че обстоятелствата около нападението се разследват. Той отбеляза също, че сирени за въздушна тревога са били задействани поне два пъти в различни райони на окръг Тулча предния ден.

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