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Дрон атакува търговски кораб в териториалните води на Румъния

14 ноември 2026, 19:05 часа 1012 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Дрон атакува търговски кораб в териториалните води на Румъния

В териториалните води на Румъния в Черно море тази нощ дрон е нанесъл щети на търговски кораб, плаващ под флага на Палау. Екипажът не е пострадал. Корабът „Лариса 1“ е пътувал към Украйна, съобщава Digi 24. 

Според капитана на кораба, товарният кран е бил повреден при удара. На борда не е имало пожар и всички моряци са невредими. 

Румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря обяви, че обстоятелствата около нападението се разследват. Той отбеляза също, че сирени за въздушна тревога са били задействани поне два пъти в различни райони на окръг Тулча предния ден. 

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Румъния Черно море дрон търговски кораб атака с дрон
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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