Драматичен развой за Иван Иванов на крачка от полуфиналите в Португалия

Младата надежда на България в тениса Иван Иванов приключи своето участие в турнира на твърди кортове в португалския град Вале до Лобо. Българинът отпадна на четвъртфиналите на сингъл турнира. Поставеният под номер 7 в схемата Иванов не успя да надвие руснака Павел Лагутин и загуби с 1:6, 6:2, 6:7(9).

Иван Иванов напусна турнира във Вале до Лобо след драматичен четвъртфинал

18-годишнят варненец стартира трудно и допусна ранен пасив от 0:4 в откриващата част и закономерно я загуби с 1:6. Играта на Иванов се подобри значително по време на втория сет и той успя да изравни резултата до 6:2. Решителна бе третата част на срещата, в която руснакът нанесе първия пробив за 4:2. Иванов успя да стигне до мачбол, но не го реализира. Малко по-късно българинът отрази три мачбола на противника си, но при четвъртата си възможност руският тенисист все пак затвори срещата.

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Участието на Иван Иванов във турнира Вале до Лобо, чийто награден фонд възлиза на сумата от 30 000 долара приключи. Той бе на крачка от полуфиналите след оспорвана битка, в която само няколко точки го разделиха от успеха.

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