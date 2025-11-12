Актьор от "Игра на калмари" е оправдан по дело за сексуално насилие

Апелативният съд в Южна Корея оправда по делото за сексуален тормоз 81-годишния актьор О Йон-су, който изигра ролята на възрастен участник в "Игра на калмари", съобщи BBC, позовавайки се на агенция Йонхап. Актьорът беше обвинен, че през 2017 г. е прегърнал и целунал жена по бузата против нейната воля. Тя се е обърнала към полицията през декември 2021 г. На първа инстанция съдът даде на О Йон-су условна присъда - осем месеца лишаване от свобода с отлагане за две години. Прокуратурата обаче искаше реално наказание от една година.

Апелативният съд счете, че има основания актьорът да бъде заподозрян в непристойно поведение, тъй като шест месеца след инцидента жената се е консултирала със специалист по въпросите на сексуалния тормоз и е получила извинения от актьора. Съдията обаче е отбелязал, че спомените могат да се изкривят с времето и че всякакви съмнения трябва да се тълкуват в полза на подсъдимия.

Кой е О Йон-су

Снимка: Getty Images

О Йон-су се прочу в образа на О Ил-нам или играч 001 в първия сезон на хитовия сериал "Игра на калмари" на стрийминг платформата Netflix. През 2022 г. актьорът донесе първия "Златен глобус" на Република Корея с ролята си в сериала, за което бе приветстван в родината си и в чужбина. О Йон-су получи отличието за най-добър актьор в поддържаща роля, надделявайки над по-известни в международен план изпълнители като Били Кръдъп и Кийрън Кълкин.

Роден през 1944 г., О Йон-су е считан за един от най-добрите сценични актьори в Република Корея, предав БТА.