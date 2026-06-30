Анри Кулев е режисьор на новия български игрален филм "Пилоти"

В живописното Искърско дефиле, край софийското село Владо Тричков, започнаха снимките на новия български игрален филм "Пилоти". Режисьор на военната драма е Анри Кулев, продуцент е "Кулев Филм Продукция", а Българската национална телевизия е копродуцент на лентата. Филмът е вдъхновен от реални исторически събития и от личните разкази на пилоти, защитавали небето над София по време на англо-американските бомбардировки в последните драматични години на Царска България (1943–1944 г.).

В основата на романтично-приключенския сюжет на "Пилоти" са спомените на един от най-успешните български летци-изтребители и въздушни асове от Втората световна война - генерал-майор Стоян Стоянов, описани в книгата му "Ние бранехме тебе, София". Гeнерал Стоянов защитава небето над България по време на бомбардировките, пилотирайки изтребител Месершмит Ме-109.

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"Пилоти" е военен филм по книгата на генерал Стоянов, но не и документален. Това е игрален филм, който не припомня енциклопедични неща, а прави една интерпретация на събитията.", споделя режисьорът Анри Кулев.

Фотограф: Стефан Войводов

В "Пилоти" изпъкват човешки взаимоотношения между хора, воювали от двете страни на фронта. Между въздушни битки и моменти на тишина се изграждат портрети на пилотите - техните семейства, техните лични битки и страхове. Филмът разглежда войната като фактор, който преобръща живота на младите летци и поставя на изпитание психическите и физическите им сили. "Пилоти" цели да върне в обществената памет забравените защитници на София - младите летци, чиято смелост надхвърля идеологиите и политическите оценки и остава преди всичко човешка история, но са оклеветени и заличени от паметта след 1944 г. Основни теми в лентата са паметта и прошката, търсенето на изкупление и мир със собствената съвест. Филмът разказва какво е да бъдеш част от битка, която не си избирал, за последствията от войната и универсалната човешка болка, която не познава национални граници.

"Пилоти" е разделен в две времеви сюжетни линии. Неочаквана среща в края на 60-те години между двама мъже - бивши противници от Втората световна война - ги връща назад към младостта им. Българинът Стоян (Иван Бърнев), бивш летец изтребител от Втората световна война, работи като екскурзовод в манастир, който по това време е музей. Един ден при него пристига американецът Джон (Джон Ерик Бентли), участвал в бомбардировките над София през 1944 г., като пилот на Мустанг от американска ескадрила. Срещата на двамата ветерани, някога врагове, се превръща в дълбок човешки разговор за войната, дълга и прошката.

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Втората сюжетна линия ни пренася в още по-далечното миналото, през спомените на Стоян, в периода 1935 – 1944 г. и разказва за пилотите от 3/6 изтребителен орляк, техните приключения, радости и тревоги, любов и саможертва. За младите мъже, които защитават небето на България, оставени без избор и бъдеще, въвлечени в невъзможна битка срещу многократно превъзхождащия ги противник.

Екипът

Фотограф: Стефан Войводов

В главните роли са Иван Бърнев и американският актьор Джон Ерик Бентли. Във филма участват и Боян Петров, Йордан Ръсин, Александър Тонев, Димитър Баненкин, Любомир Петкашев, Елена Замяркова, Анета Иванова и др.

Сценаристи на "Пилоти" са Андрей Кулев и Ася Кованова. Оператори са Светла Ганева и Калоян Игнатов, музиката е на Любомир Денев, художник е Пролет Георгиева, костюмите са дело на Марта Миронска, а звукът – на Борис Траянов. Продуцент на филма е "Кулев Филм Продукция", а Българска национална телевизия е копродуцент. Проектът има подкрепата на Националния филмов център.

Снимките на "Пилоти" ще протекат на различни места в София, Божурище и Бургас. Екипът ще снима и в Соколския манастир, на старото летище в Сарафово, край Бургаските езера, както и в запазени исторически квартали в столицата и в морския град.