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Мика Абдала: Актрисата с български корени е новата звезда на Холивуд (СНИМКИ+ВИДЕА)

30 юни 2026, 17:00 часа 793 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мика Абдала: Актрисата с български корени е новата звезда на Холивуд (СНИМКИ+ВИДЕА)

Младата американска актриса Мика Абдала се превръща в едно от най-обсъжданите нови имена в Холивуд. След участия в успешни продукции като "Project Mc²", "The Pitt", "Suits LA" и новия хит на Amazon Prime "Off Campus", интересът към нея нараства стремглаво. Малко хора обаче знаят, че красивата актриса има и български корени.

Красива, успешна и още...

Родена като Микейла София Абдала на 13 май 2000 г. в Плейноу, щата Тексас, Мика произхожда от многонационално семейство. По бащина линия тя е първо поколение американка, а семейството ѝ има български, ливански и гръцки произход. Баща ѝ е роден в България (с ливански и гръцки корени) и по-късно емигрира в Съединените щати, където създава семейството си. От страна на майка си наследява германски и италиански корени. Именно българската връзка предизвиква все по-голям интерес сред почитателите ѝ у нас.

Снимка: Getty Images

"Израснах в Далас, а когато бях на 17 години, се преместих сама в Лос Анджелис, за да следвам в колеж и да се посветя изцяло на актьорската си кариера. Започнах да играя още на шестгодишна възраст. От страна на баща ми съм първо поколение американка – той е родом от България.", споделя актрисата в интервю за "A book of" през 2022 г.

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Любопитен факт е, че второто ѝ име е София – име, което според публикации и биографични материали е вдъхновено от българската столица и семейните корени на баща ѝ.

@angeldaysii Mika Abdalla 🩷#mikaabdalla #offcampus #bulgaria #booktok #fyp ♬ original sound - alliecat

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Снимка: Getty Images

Кариерата на Мика започва още като дете с участия в реклами и телевизионни продукции. Големият ѝ пробив идва с ролята на Маккейла МакАлистър в сериала на Netflix - "Project Mc²", номиниран за "Еми". След това тя постепенно изгражда сериозна филмография с участия във филмите "Sex Appeal" и "Snack Shack", както и в сериалите "The Flash", "The Pitt" и "Suits LA".

През 2026 година актрисата прави следващата голяма крачка в кариерата си с главната роля на Али Хейс в романтичния сериал "Off Campus", базиран на популярните романи на Ел Кенеди. Поредицата се превърна в хит сред младата публика и изведе Мика Абдала сред най-перспективните нови лица в американската телевизия.

Снимка: Getty Images

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Освен с актьорските си умения, Мика впечатлява и със своята образованост. Тя завършва с отличие гимназия и след това получава диплома по философия и кино от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (University of California, Los Angeles  -UCLA). Преди окончателно да се посвети на актьорството, се занимава активно със спортни танци и конна езда – дисциплини, които според нея са изградили характера и самодисциплината ѝ.

Все повече български фенове откриват актрисата именно заради произхода ѝ. Макар да е израснала в САЩ, тя не крие смесените си корени и често ги посочва в интервюта и официални биографии като важна част от своята идентичност.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

С успешните си роли, естествено присъствие пред камерата и впечатляваща кариера, Мика Абдала има всички предпоставки да се превърне в една от следващите големи звезди на Холивуд. А за българската публика остава още един повод за гордост – сред новото поколение международни актриси има и талант с български корени.

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Холивуд звезди знаменитости Актьори авторски Мика Абдала
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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