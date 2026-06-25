Спорт:

Извън закона, но в името на справедливостта: Джейсън Стейтъм е "Бунтовникът" (ВИДЕО)

25 юни 2026, 17:02 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Forum Film Bulgaria
Извън закона, но в името на справедливостта: Джейсън Стейтъм е "Бунтовникът" (ВИДЕО)

С филми, чиито приходи надхвърлят два милиарда долара в световния боксофис, Джейсън Стейтъм е едно от най-разпознаваемите имена в съвременното екшън кино, гарантиращо интензивно и безкомпромисно кинопреживяване. На 21 август с "Бунтовникът" той отново плува в познати води с обичания от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, който се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост.

"Бунтовникът" проследява Коул Рийд – енигматичен мъж със силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговият работодател е убит пред очите му. Обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец, той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и трафик на хора. В хода на своето бягство Коул се превръща в човек с ясна цел – да извади истината наяве, независимо от цената.

Снимка: Forum Film Bulgaria

Още: Такъв не сте го виждали! Първи кадри от трансформацията на Том Круз за филма "Digger" (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Разкриващ история в духа на "Умирай трудно" и "Под обсада", трейлърът на "Бунтовникът" обещава всички отличителни елементи на високооктановите трилъри, които феновете на Джейсън Стейтъм обичат – безкомпромисни ръкопашни схватки, експлозивни екшън сцени и ударни дози адреналин от първата до последната минута. Готови ли сте за нова екшън-класика?

Режисьор на Бунтовникът е Жан-Франсоа Рише ("Твърдо приземяване"), по сценарий на Линдзи Мишел и Дж. П. Дейвис. Продуценти са Джейсън Стейтъм и Марк Бътън, а в ролите са Джейсън Стейтъм, Анабел Уолис, Роланд Мьолер, Джейсън Уонг и др.

Обръщаме хода на събитията с Бунтовникът от 21 август само в кината.

Още: Изтощителна битка за живот: Брад Пит се изправя пред "Сърцето на звяра" с верен другар (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
филм Джейсън Стейтъм кино филми
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес