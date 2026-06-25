Извън закона, но в името на справедливостта: Джейсън Стейтъм е "Бунтовникът" (ВИДЕО)

С филми, чиито приходи надхвърлят два милиарда долара в световния боксофис, Джейсън Стейтъм е едно от най-разпознаваемите имена в съвременното екшън кино, гарантиращо интензивно и безкомпромисно кинопреживяване. На 21 август с "Бунтовникът" той отново плува в познати води с обичания от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, който се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост.

"Бунтовникът" проследява Коул Рийд – енигматичен мъж със силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговият работодател е убит пред очите му. Обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец, той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и трафик на хора. В хода на своето бягство Коул се превръща в човек с ясна цел – да извади истината наяве, независимо от цената.

Снимка: Forum Film Bulgaria

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Разкриващ история в духа на "Умирай трудно" и "Под обсада", трейлърът на "Бунтовникът" обещава всички отличителни елементи на високооктановите трилъри, които феновете на Джейсън Стейтъм обичат – безкомпромисни ръкопашни схватки, експлозивни екшън сцени и ударни дози адреналин от първата до последната минута. Готови ли сте за нова екшън-класика?

Режисьор на Бунтовникът е Жан-Франсоа Рише ("Твърдо приземяване"), по сценарий на Линдзи Мишел и Дж. П. Дейвис. Продуценти са Джейсън Стейтъм и Марк Бътън, а в ролите са Джейсън Стейтъм, Анабел Уолис, Роланд Мьолер, Джейсън Уонг и др.

Обръщаме хода на събитията с Бунтовникът от 21 август само в кината.

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