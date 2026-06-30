Къде е скрита най-голямата паяжина в света - може да побере дори кит

Най-голямата паяжина в света е открита в Северната пещера - тя е достатъчно голяма, за да хване кит.

Най-голямата паяжина в света

Във влажна пещера близо до албанско-гръцката граница учени откриха паяжина – технически толкова голяма, че може да хване кит. Площта на тази огромна мрежа е 106 квадратни метра – за сравнение, това е почти половината от размера на тенис корт. Учените смятат, че тази деликатна структура е може би най-голямата паяжина от този вид, откривана някога от хората, пише IFLScience.

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Откритието е направено в Северната пещера, криволичеща пещера, която се свързва с външния свят в Северна Гърция, но има и дълбоки участъци под Южна Албания. Заедно с две съседни пещери, тя образува подземен лабиринт от огромни камери и криволичещи тунели, издълбани в тясна ивица варовик.

Човек би могъл да предположи, че тази гигантска мрежа е създадена от също толкова гигантски паяк, но за щастие на арахнофобите, тя не е дело на едно-единствено същество. Изследователите са изследвали гъстотата на паякообразните в колонията и са оценили броя ѝ на около 111 000 паяка. Нещо повече, смята се, че мрежата е създадена от повече от един вид.

Екипът взел генетични проби от мрежата и установил, че тя е дом на около 69 000 домашни паяка и повече от 42 000 паяка Prinerigone vagan. Учените също така отбелязват, че това откритие е първият документиран случай на образуване на колониална мрежа при тези видове, които обикновено не взаимодействат на повърхността.

Северната пещера е странна, богата на сяра среда, създала уникална екосистема, захранвана от хемоавтотрофия. Повечето екосистеми разчитат на фотосинтеза, при която растенията и водораслите използват слънчева светлина, за да произвеждат енергия, стартирайки хранителната верига. Северната пещера обаче се захранва от микроорганизми, които използват химични реакции, за да преобразуват неорганични вещества, като серни съединения, в енергия.

Въпреки че хиляди паяци са архитектите и строителите на паяжините в Северната пещера, съществуват и други видове паяци, способни сами да създават гигантски паяжини. Най-впечатляващият пример е дървесният паяк на Дарвин - той живее в горите на Мадагаскар и е способен да образува мрежа във формата на топка, покриваща площ от 900 до 28 000 квадратни сантиметра. Дължината на мрежата може да достигне до 35 метра.

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Дарвиновият паяк, обитаващ дърветата паяк, изгражда мрежа, която може да се простира на над 3 квадратни метра, окачена във въздуха над реки. Мрежата му издържа на вятър, напрежение и борбата на плячката. Учените отбелязват, че паяците от този вид вероятно пускат нишки през водата, хващайки ги за клони, за да образуват основата на мрежата. След като се закотвят, те изплитат останалата част от структурата.

Въпреки че паякът едва достига 2,5 сантиметра в диаметър, неговото въздействие е огромно. Учените наблюдават, че мрежата редовно улавя десетки насекоми. Размерът и усилията, необходими за изграждането ѝ, са огромни.

Интересното е, че въпреки че в мрежата не е открита едра плячка, като птици или прилепи, изследователите не изключват тази възможност. Мрежата на този вид паяк е достатъчно здрава и голяма, за да побере малки гръбначни животни. Като се има предвид, че има над 40 000 вида паяци и приблизително 200 000 вида коприна, дървесният паяк на Дарвин може да е само един от многото със забележителни свойства.

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