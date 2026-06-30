Защо НАСА не може да изпрати МКС до Слънцето

НАСА планира да осъществи контролирано връщане на Международната космическа станция на Земята през 2030 г. Съществуват опасения, че това ще има негативни последици за морските екосистеми. Има решение на този проблем, но е почти невъзможно да се приложи.

Международната космическа станция (МКС) приема астронавти на борда си, за да провеждат важни научни експерименти в безтегловност от ноември 2000 г. МКС е проектирана да работи 15 години, но е в орбита от 26 години и компонентите ѝ постепенно се отказват. Ето защо НАСА планира да деорбитира станцията през 2030 г. и да я потопи в Тихия океан. Но това може да има негативни последици за морските екосистеми. В социалните мрежи хората питат: защо да не изпратят МКС към Слънцето? Учените обясняват защо това е невъзможно, пише IFLScience.

Защо НАСА не може да изпрати МКС към Слънцето?

Ако МКС бъде оставена в космоса след края на службата си и не се поддържа в стабилна орбита, станцията може да падне на Земята във всяка една точка. Това може да доведе до мащабна катастрофа.

Така през 2030 г. НАСА ще използва космически кораб на SpaceX, за да извърши контролирано повторно влизане на МКС в земната атмосфера. Там част от станцията ще изгори, а друга част ще падне в отдалечен район на Тихия океан. Някои учени обаче са обезпокоени, че това ще има отрицателно въздействие върху морските екосистеми.

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В социалните мрежи потребителите предлагат изпращането на МКС към Слънцето, за да се избегне подобна трагедия. Но законите на физиката не позволяват това да се направи.

Астрономът Майкъл Браун отбелязва, че ракета, напускаща околностите на Земята, се движи по-бързо около Слънцето, отколкото към Слънцето. Движението на ракетата около Слънцето и гравитацията ѝ причиняват елиптична орбита, така че ракетата ще премине покрай Слънцето на разстояние от около 100 милиона километра.

Според Браун, ако МКС може да бъде ускорена до около 7000 км/с, станцията ще лети директно към Слънцето. Но досега не е имало пробиви във физиката или технологиите, така че това е невъзможно.

Заслужава да се отбележи, че в момента Слънцето се изследва от сондата „Паркър“, която използва гравитацията на Венера, за да се приближи до нашата звезда. По този начин тя забавя скоростта си и променя посоката на полета си и следователно лети много близо до Слънцето.

Но това превозно средство тежи 685 кг, докато масата на МКС е 419 725 кг. Това означава, че използването на гравитационни маневри около Венера за насочване на МКС към Слънцето би изисквало невероятно голямо количество гориво и енергия. Следователно, този проект е практически невъзможен за изпълнение.

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Междувременно учените разкриха какви биха били реалните последици, ако яркостта на Слънцето започне да намалява с 1% годишно или ако намалее с 5% за 20 години. Макар числата да изглеждат малки, учените предупреждават, че в реалния свят подобни промени биха били смъртоносни за човечеството.

„Дори ако някои организми могат да оцелеят под земята, човечеството ще умре много по-бързо - главно поради паника и социален колапс“, обяснява ученият Дейвид Стивънсън от Калифорнийския технологичен институт.

Слънцето осигурява на Земята приблизително 1365 вата енергия на квадратен метър и всяко намаляване на този поток би могло да наруши деликатния баланс. Ако яркостта му намалее, Земята ще започне бързо да се охлажда.

Ако яркостта на Слънцето намалее дори с 1%, глобалният климат ще се промени драстично и необратимо: намаляване на температурата с 0,6 градуса (начало на масови неуспехи на реколтата в Европа; намаляване на температурата с 2 градуса (глобален глад, който може да унищожи милиарди хора): намаляване с 6 градуса (нов ледников период, ледниците ще покрият голяма част от Северното полукълбо).

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