Спорт:

"Майкъл" стана най-касовият биографичен филм на всички времена

29 юни 2026, 12:17 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Forum Film
"Майкъл" стана най-касовият биографичен филм на всички времена

В десетия си уикенд в световния боксофис филмът "Майкъл" на Lionsgate, посветен на Майкъл Джексън, продължава да пише история, като се превърна в биографичния филм с най-високи приходи в историята – 977,4 милиона долара, изпреварвайки "Опенхаймер" на Universal. Universal се зае и с международното разпространение на "Майкъл", с изключение на Япония и Русия, където филмът, режисиран от Антоан Фукуа, все още се прожектира в кината, съобщи "Deadline".

Любопитното е, че "Опенхаймер" достигна 975,8 милиона долара благодарение на успеха си по време на сезона на "Оскарите", който му донесе 7 награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор за Кристофър Нолан, както и финален тласък от Япония, където филмът излезе много късно – на 29 март 2024 г., осем месеца след премиерата си през юли.

Още: Нов сериал с големи звезди разказва за бурните години на "Бийтълс" в Хамбург

Най-новият рекорд

"Майкъл" събра 9,2 млн. долара в световния боксофис през изминалия уикенд (905 000 долара в САЩ чрез Lionsgate, а приходите в чужбина бяха подсилени от Kino в Япония, където Lionsgate има споразумение за съвместно партньорство). Общите приходи на вътрешния пазар възлизат на 370,2 млн. долара, а в чужбина – на 607,2 млн. долара от всички територии (Universal отчита 559,7 млн. долара от тази сума от собствените си пазари).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Очакванията са, че филмът, в който в главната роля участва племенникът на Джаксън, Джафар, ще достигне 1 милиард долара в световен мащаб. Ако това се случи, той ще бъде вторият филм, постигнал този резултат през 2026 г., след "Супер Марио Галактика: Филмът" на Universal/Illumination.

"Майкъл" вече е биографичният музикален филм с най-високи приходи в историята, изпреварвайки продукцията на Греъм Кинг (който също е продуцент на "Майкъл") "Бохемска рапсодия" (911 милиона долара в световен мащаб).

Още: Обявиха биографичен филм за великата Марлене Дитрих

Интересно е да се отбележи, поне що се отнася до САЩ, че "Майкъл" постигна най-новия си рекорд, докато беше в киносалоните в продължение на 46 дни преди да излезе на PVOD. "Опенхаймер" беше в киносалоните в продължение на 123 дни преди да излезе на PVOD/DVD, а преди да се появи в стрийминг платформата Peacock в САЩ, прекара в киносалоните значително повече от шест месеца, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Майкъл Джексън филм Майкъл биографичен филм кино филми
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес