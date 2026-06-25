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Филмовата академия кани над 500 нови членове, сред които Джейкъб Елорди и Теяна Тейлър

25 юни 2026, 16:10 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Филмовата академия кани над 500 нови членове, сред които Джейкъб Елорди и Теяна Тейлър

Джейкъб Елордѝ, Джена Ортега и Стивън Фрай са сред 529-те творци, поканени да се присъединят към тазгодишния випуск членове на Академията за кинематографично изкуство и наука. Сред изявените представители на филмовата индустрия, които официално получиха право да гласуват за наградите "Оскар", има 95 номинирани и 21 носители на "Оскар".

Академията за кинематографично изкуство и наука отправи традиционните си годишни покани към личности, които са се "отличили със своя принос към киноизкуството".

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"С удоволствие отправяме покана към тази забележителна група филмови творци и професионалисти от цял свят да станат част от Академията", заявиха в официално изявление главният изпълнителен директор Бил Крамър и президентът на Академията Линет Хауъл Тейлър, цитирани от "The Guardian". "Със своята отдаденост към киното този изключително талантлив випуск е допринесъл значително за развитието на световната филмова индустрия."

Широк спектър от професии в киноиндустрията

Елорди получи първата си номинация за "Оскар" по-рано тази година за впечатляващото си превъплъщение в Създанието във "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо. Ортега се радва на поредица от успехи, включително рекордна гледаемост на сериала "Уензди", както и предстояща роля във филмовата адаптация на романа "Клара и Слънцето" от Кадзуо Ишигуро.

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Снимка: Getty Images

Междувременно Фрай е своеобразно изключение сред по-младите творци в тазгодишния списък. Макар да е най-известен с ролите си в британската телевизия, той е участвал в повече от дузина холивудски продукции, сред които „Госфорд парк“, „V като Вендета“ и „Любов и приятелство“. През 1998 г. получава и номинация за награда „Златен глобус“ за най-добър актьор за ролята си във филма „Уайлд“, а също така е водил церемонията по връчването на наградите БАФТА 12 пъти.

В списъка фигурира и Теяна Тейлър, която също беше номинирана тази година в категорията за най-добра поддържаща женска роля, но отстъпи наградата на Ейми Мадиган за "Weapons". Покана е получил и Джош О’Конър, който участва в хита на Netflix "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" и наскоро беше видян във филма "Disclosure Day" на Стивън Спилбърг.

Снимка: Getty Images

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Сред останалите поканени творци са Миа Гот, партньорката на Елорди във "Франкенщайн", както и Джон Бърнтал, който наскоро се появи в бродуейската постановка "Dog Day Afternoon" и предстои да бъде видян на големия екран това лято в "Spider-Man: Brand New Day" и "The Odyssey" на Кристофър Нолан.

Други имена, свързани с тазгодишната надпревара за "Оскар", включват режисьора и актьор Зак Крегър ("Weapons") и Джулия Гарнър, както и сърежисьорите на "KPop Demon Hunters" Крис Апелханс и Маги Канг, както и певицата Ejae.

Снимка: Getty Images

Наред с тях са и Бени Сафди, Матийо Амалрик, Джемейн Клемент, Сузи Еди Изард, Джени Слейт, Джош Гад, Симу Лиу, Антъни Рамос, Бил Скарсгард, новият главен изпълнителен директор на Disney Джош Д’Амаро и много други.

Тези нови членове представляват широк спектър от професии в киноиндустрията – актьори, режисьори, сценаристи, продуценти, аниматори и ръководители на студиа – и ще участват в процеса по гласуване за бъдещите носители на наградите „Оскар“. Поканите се считат за едно от най-престижните признания в световното кино, тъй като членството в Академията се предлага само на професионалисти с доказан принос и значими постижения в индустрията.

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Подборът на новите членове се основава на професионалните им постижения, като Академията продължава да поставя силен акцент върху представителността, приобщаването и равнопоставеността. От поканените през 2026 г. 42% са жени, 56% принадлежат към недостатъчно представени общности, а 53% са от 60 държави и територии извън Съединените щати.

Тези, които приемат поканата, ще бъдат единствените нови попълнения в Академията през 2026 г. Ако всички поканени станат членове, общият брой на членовете на Академията (включително почетните членове) ще достигне 11 319 души, а броят на членовете с право на глас ще нарасне до 10 338.

След присъединяването на новите членове демографският профил на Академията ще бъде следният: 36% жени, 25% представители на недостатъчно представени общности и 22% международни членове, пише "Deadline". 

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Оскар Оскари кино филми Теяна Тейлър Джейкъб Елорди Академия за филмово изкуство и наука
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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