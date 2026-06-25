Филмовата академия кани над 500 нови членове, сред които Джейкъб Елорди и Теяна Тейлър

Джейкъб Елордѝ, Джена Ортега и Стивън Фрай са сред 529-те творци, поканени да се присъединят към тазгодишния випуск членове на Академията за кинематографично изкуство и наука. Сред изявените представители на филмовата индустрия, които официално получиха право да гласуват за наградите "Оскар", има 95 номинирани и 21 носители на "Оскар".

Академията за кинематографично изкуство и наука отправи традиционните си годишни покани към личности, които са се "отличили със своя принос към киноизкуството".

Jacob Elordi, Josh O'Connor, Jenna Ortega, Safdies, Zach Cregger Among 529 New Oscar Voters As Academy Invites Class Of 2026 https://t.co/nl7FB0dA3y — Deadline (@DEADLINE) June 24, 2026

Още: Такъв не сте го виждали! Първи кадри от трансформацията на Том Круз за филма "Digger" (ВИДЕО)

"С удоволствие отправяме покана към тази забележителна група филмови творци и професионалисти от цял свят да станат част от Академията", заявиха в официално изявление главният изпълнителен директор Бил Крамър и президентът на Академията Линет Хауъл Тейлър, цитирани от "The Guardian". "Със своята отдаденост към киното този изключително талантлив випуск е допринесъл значително за развитието на световната филмова индустрия."

Широк спектър от професии в киноиндустрията

Елорди получи първата си номинация за "Оскар" по-рано тази година за впечатляващото си превъплъщение в Създанието във "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо. Ортега се радва на поредица от успехи, включително рекордна гледаемост на сериала "Уензди", както и предстояща роля във филмовата адаптация на романа "Клара и Слънцето" от Кадзуо Ишигуро.

Още: Джейкъб Елорди се изправя срещу апокалипсиса в новия филм на Ридли Скот (ТРЕЙЛЪР)

Снимка: Getty Images

Междувременно Фрай е своеобразно изключение сред по-младите творци в тазгодишния списък. Макар да е най-известен с ролите си в британската телевизия, той е участвал в повече от дузина холивудски продукции, сред които „Госфорд парк“, „V като Вендета“ и „Любов и приятелство“. През 1998 г. получава и номинация за награда „Златен глобус“ за най-добър актьор за ролята си във филма „Уайлд“, а също така е водил церемонията по връчването на наградите БАФТА 12 пъти.

В списъка фигурира и Теяна Тейлър, която също беше номинирана тази година в категорията за най-добра поддържаща женска роля, но отстъпи наградата на Ейми Мадиган за "Weapons". Покана е получил и Джош О’Конър, който участва в хита на Netflix "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" и наскоро беше видян във филма "Disclosure Day" на Стивън Спилбърг.

Снимка: Getty Images

Още: Скандал на Оскарите: Теяна Тейлър се развика заради грубо отношение (ВИДЕО)

Сред останалите поканени творци са Миа Гот, партньорката на Елорди във "Франкенщайн", както и Джон Бърнтал, който наскоро се появи в бродуейската постановка "Dog Day Afternoon" и предстои да бъде видян на големия екран това лято в "Spider-Man: Brand New Day" и "The Odyssey" на Кристофър Нолан.

Други имена, свързани с тазгодишната надпревара за "Оскар", включват режисьора и актьор Зак Крегър ("Weapons") и Джулия Гарнър, както и сърежисьорите на "KPop Demon Hunters" Крис Апелханс и Маги Канг, както и певицата Ejae.

Снимка: Getty Images

Наред с тях са и Бени Сафди, Матийо Амалрик, Джемейн Клемент, Сузи Еди Изард, Джени Слейт, Джош Гад, Симу Лиу, Антъни Рамос, Бил Скарсгард, новият главен изпълнителен директор на Disney Джош Д’Амаро и много други.

Тези нови членове представляват широк спектър от професии в киноиндустрията – актьори, режисьори, сценаристи, продуценти, аниматори и ръководители на студиа – и ще участват в процеса по гласуване за бъдещите носители на наградите „Оскар“. Поканите се считат за едно от най-престижните признания в световното кино, тъй като членството в Академията се предлага само на професионалисти с доказан принос и значими постижения в индустрията.

Още: В отговор на възхода на ИИ: "Оскарите" с нови правила

Подборът на новите членове се основава на професионалните им постижения, като Академията продължава да поставя силен акцент върху представителността, приобщаването и равнопоставеността. От поканените през 2026 г. 42% са жени, 56% принадлежат към недостатъчно представени общности, а 53% са от 60 държави и територии извън Съединените щати.

Тези, които приемат поканата, ще бъдат единствените нови попълнения в Академията през 2026 г. Ако всички поканени станат членове, общият брой на членовете на Академията (включително почетните членове) ще достигне 11 319 души, а броят на членовете с право на глас ще нарасне до 10 338.

След присъединяването на новите членове демографският профил на Академията ще бъде следният: 36% жени, 25% представители на недостатъчно представени общности и 22% международни членове, пише "Deadline".

Още: Носителят на награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за щурма на Капитолия