"Изтриха ме!": Донос от близък до Путин смаза кариерата на най-голямата звезда от "Кухня"

"Отмениха ме — промърмори той в празнотата на стаята, сякаш пробваше тези думи на вкус. — Просто ме изтриха. Изтриха ме с гумичка от ефира, от плакатите, от живота на милиони хора, които довчера улавяха всяка моя дума. Аз съм у дома... но се чувствам като чужденец на този празник на живота, който продължава без мен". Това са думи на големия руски актьор Дмитрий Нагиев, станал звезда и по света с емблематичната си роля в сериала "Кухня". Каква е историята му и как един донос от приближен до Путин "изтрива" кариерата му - научете в следващите редове.

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Как започва всичко

На 4 април 1967 г. в Ленинград, в семейството на Владимир и Людмила Нагиеви, се ражда момче, на което е отредено да стане най-големият мачо в страната, пише dzen.ru.

Баща му — театрален актьор от Ашхабад (да, да, той има персийски корени, дядо му още през 1920-те години като дете е избягал в СССР от Персия). Майката — желязна дама, доцент във Военната академия за съобщения. Детството на Дима далеч не е било розово. Наднормено тегло, подигравки от съучениците и постоянно пребиваване под наблюдение в детския отдел на милицията. А защо? Момчето просто иска пари! "Спекулира", както се казвало тогава. Но когато те хванат за спекулация в СССР, изборът е малък: или затвор, или армия. Дмитрий избра армията.

Като майстор на спорта по самбо (шампион на Ленинград), той попада в спортния взвод, но там се оказва, че няма секция. Така бъдещият шоумен две години тъпче ботуши във войските за противовъздушна отбрана край Вологда. Сурова школа на живота. След като се връща, той се записва в ЛЕТИ (Електротехническия институт), но учи там само една година. На бъдещия актьор там просто му става скучно.

Лице за милион и роман с Гузеева

Армията и спортът закаляват характера му, но съдбата му подготвя удар под кръста. По време на репетиция за дипломирането в театралния институт половината от лицето му се парализира. Лекарите са безсилни. Половин година ад, от който той успява да се измъкне. Характерното му присвиване на очите не е поза пред камерата, а белег от онази битка със смъртта. А докато се лекува и учи, в живота му се появява ярка светкавица като свръхнова. Лариса Гузеева! Тя вече е звездата на "Жестокия романс", а той — неопитен второкурсник.

"Аз бях никой, а тя вече беше богиня" — спомня си той по-късно. Романът им е бурен, но кратък. Тя е прекалено ярка за неговото тогава все още неутвърдено его, а той — прекалено жаден за успех за нейната вече утвърдена слава.

Бандитите от 90-те и тайната на оцеляването

Защо бандитите го обичат? Всичко е много просто. През 90-те години Дмитрий Нагиев работи в Санкт Петербург на фирмени партита и събития, организирани от представители на криминалния свят. Той не крие, че по онова време е поддържал уважителни отношения с авторитетите, но при това "никога не им се е подмазвал".

Нагиев разказва, че съпругата му Алиса Шер веднъж останала без кола, след като автомобилът ѝ бил откраднат пред нощен клуб. Тъй като дълго време не успявали да открият престъпниците, артистът се обърнал за помощ към свои познати от криминалните среди. Бандитите му донесли 10 хиляди долара с думите: "Ето, вземи. Купи кола на жената си".

Нагиев разказва също, че получавал скъпи подаръци от "братва", например часовници на стойност 40–50 хиляди долара. Но, разбира се, никога не е участвал в престъпления. Просто "братва" го смятат за един от тях. Той знае цената на думата и на юмрука.

Семейство: Алиса Шер и Кирил

През 1986 г. той се ожени за младата радиоводеща Аля Щелищева (известна като Алиса Шер). Това е дълъг брак — 24 години. "Върнах се от армията и веднага се ожених", казва той.

През 1989 г. се ражда синът му Кирил (на 31 август). Днес Кирил е самостоятелна фигура в шоубизнеса, популярен актьор и телевизионен водещ. Сред известните му роли са в "Бригада: Наследникът", "Холоп" и "Маратон на желанията".

През 2023 г. Дмитрий Нагиев потвърди, че е станал дядо: Кирил е станал баща. При това баща и син се стараят да пазят личния си живот далеч от любопитни погледи.

Пътят към славата

Славата не идва веднага. Първо започва в радио "Модерн" с неговите монолози (там той се запознава и със своя прочут партньор в шоуто Сергей Рост), а след това в скеч-шоуто "Внимание, модерн!".

През 90-те години образът му на брутален мъж с хладен поглед идеално отговаря на очакванията на епохата. Филмът на Невзоров "Чистилище", където той изигра чеченски полеви командир, само затвърждава този имидж. Той не се страхува нито от камерата, нито от сблъсъци. Той е онзи "решаващ фактор", само че в света на изкуството. След 2000 г. и през 2010-те се случва огромен пробив: сериалите "Кухня" и "Физрук". Ролите на собственика на ресторанта "Клод Моне" и на бившия бандит Фома го превръщат в най-високоплатения актьор в страната (според Forbes).

Той води буквално всичко по руската телевизия: от скандалните "Окна" до "Гласът". Леденият му поглед хипнотизира участниците в шоуто по-добре от всеки екстрасенс.

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Отмененият шоумен

В началото на 2026 г. около Нагиев избухва скандал след острите му изказвания за руското кино, Деня на победата и специалните операции.

Самият Нагиев през декември 2025 г. свързва популярността на филма "Йолки-12" със сюжета за "мирен и щастлив живот", заявявайки, че днес "има толкова много филми за войната, само сивота, мръсотия, вече няма сили". Тези думи предизвикват възмущение сред руснаците. Тогава руските марки започват набързо да разтрогват рекламните си договори с Нагиев, а от ефира на федералните канали и новите кинопроекти той фактически е премахнат. Лицето му е премахнато от плакати и рекламни материали из цяла Русия. Той фактически попада под негласно "отстраняване".

"Той е унищожен, отстранен и изтрит" – пишат хората в интернет. – "И си го заслужи! Сам си прекъсна цялата кариера".

Например, фамилията на Нагиев изчезва от списъка с актьорите, които участват във филма "Королек, любов моя". Дмитрий дори не заминава с екипа за снимките в Индия. Депутатът от Курска област Дмитриев Гулиев иска Нагиев да бъде обявен за чуждестранен агент и дори прибягва до донос спрямо актьора. Искането му е подкрепено от Вика Цыганова и Яна Поплавская. А Виталий Милонов иска от Нагиев да даде обяснения.

Самият артист обяснява думите си с това, че са били изопачени. Но фактът си остава факт: кариерата му е под удара, режисьори и рекламодатели започват да избягват сътрудничество с него.

Къде е Нагиев сега

Дмитрий Нагиев в момента живее предимно в Дубай, където води свои курсове и тренинги за бизнесмени и знаменитости. В Русия той идва само за снимки, премиери и отделни събития.

Например, през юни 2026 г. Дмитрий Нагиев води в Москва грандиозно юбилейно шоу на марката OLLIN Professional, посветено на 15-годишнината на компанията. Събитието събира около три хиляди гости от Русия и съседните страни. Нагиев е водещ на вечерта, като задава тона на цялото тържество със своята характерна харизма и самоирония. Например, той се шегува, че е странно плешив мъж да води шоу на компания за грижа за косата. Но той все пак се сблъсква със загуба на значителна част от доходите си. Въпреки това не може да се каже, че Нагиев живее в бедност. Само общата стойност на недвижимите му имоти надхвърля 700 милиона рубли.

В собственост на Дмитрий остават апартаменти в Дубай на стойност 300 милиона рубли, а също така той притежава имение край Санкт Петербург, къща в Нова Рига и апартамент на "Котелническа" в Москва.

Доходите на артиста идват от авторски тренинги по актьорска техника, курсове за бизнесмени и знаменитости, чиято цена варира от 300 хиляди до 1,5 милиона рубли за участие. Тук Дмитрий помага на вече утвърдени личности да "се разкрият", да станат по-свободни и по-уверени при изявите си пред публика. Преподава изкуството на сценичната реч и актьорската психология. Един VIP-курс при Нагиев, продължаващ само няколко седмици, може да струва до 13 млн. рубли. Самият артист твърди, че тези проекти едва покриват разходите по провеждането им. Редовните повторения на майсторските класове обаче сочат обратното: търсенето им е стабилно високо и Нагиев не изпитва остра нужда от пари.

"Натрупах за старостта си едва 70 хиляди долара", оплаква се Нагиев. "Не разчитам на държавни пенсии. Изчислих, че пенсията ми ще бъде някъде около 20 хиляди".

Дмитрий Нагиев е феномен. Човек с персийски корени и душа на петербургски хулиган. Той е изминал пътя от уличен търговец до милионер, от шампион по самбо до най-големия мачо в страната, пише dzen.ru.