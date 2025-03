Де Ниро обижда Тръмп на "Оскар"-ите? Оказа се старо видео (ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространява видео на 81-годишния легендарен актьор Робърт де Ниро, за когото се твърди, че използва нецензурни думи спрямо президента на САЩ Доналд Тръмп по време на церемонията за 97-ите награди „Оскар“ в Лос Анджелис на 2 март (неделя). Оказа се обаче, че става въпрос за стар видеоклип от наградите "Тони" - театралния еквивалент на "Оскар"-ите. Става въпрос за юни 2018 г. - тогава Де Ниро е получил овации по време на събитието в Ню Йорк за това, че е нападнал американския президент по време на първия му мандат.

Robert DeNiro: “I’m gonna say one thing: Fuck Trump! #Oscars pic.twitter.com/sGkaLAQDJJ

Още: Филмът "Анора" обра "Оскар"-ите с пет отличия (СНИМКИ + ВИДЕО)

Тогава Де Ниро използва нецензурна дума за републиканеца. Въпреки че шоуто се излъчваше на живо, CBS имаше време да изтрие думата, започваща с „f“, за телевизионната аудитория, за която се смята, че наброява около шест милиона души, се казва в материал на The Guardian от 11 юни 2018 г., в който се споделя видеоклипът.

Всичко това е в контекста на кавгата в Белия дом между Доналд Тръмп и вицепрезидента му Джей Ди Ванс, от една страна, и украинския президент Володимир Зеленски, от друга: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО).

Публикация на NBC News от 11 юни 2018 г., в която се споделя видеозапис на момента, можете да видите тук:

Oscar-winning actor Robert de Niro made an expletive-laden denunciation of President Trump during the live television broadcast of the Tony Awards. https://t.co/fw4bsr2oyy pic.twitter.com/zu91Vh7i6s