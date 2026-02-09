Как и кога да пресаждате разсад в стартови тави

С правилните грижи, много видове семена, отглеждани на закрито, растат достатъчно бързо, че разсадът ще трябва да бъде пресаден поне веднъж, преди да е готов да се разсади навън в градината ви. Да знаете как и кога да пресадите стартовите саксии с разсад в по-големи саксии е ключово за отглеждането на здрави цветя, зеленчуци и билки от семена. Това просто ръководство обяснява всички основни неща, които трябва да знаете, за да увеличите успешно размера на саксиите си на закрито, както и кога да пресадите разсад на открито.

Защо е необходимо пресаждането

Някои семена покълват по-бързо от други (поставянето на тавата върху нагревателна постелка ускорява процеса) и същото важи и за разсада – той расте с различна скорост. Някои разсад растат толкова бързо, че трябва да бъдат пресадени или „пресадени“ в по-големи саксии поне веднъж, преди да бъдат пресадени в градината. Това е така, защото клетките в типичната тава за засяване на семена не им дават достатъчно място, за да продължат да растат.

Създаването на повече пространство за растеж на корените не е единствената причина, поради която разсадът трябва да се пресажда в по-големи контейнери. По-големите контейнери също така предотвратяват проблеми с дренажа и ви позволяват да разредите допълнителните разсади. Пресаждането също така освежава почвената смес и предлага повече хранителни вещества на вашите растения.

Бързорастящите зеленчуци , като домати и други растения с голяма коренова система, обикновено трябва да се пресадят в саксии, преди да бъдат преместени в градината. По-бавнорастящите разсади, като билки и някои цветя, може да не се нуждаят от пресаждане преди разсаждане.

Някои растения, като например членовете на семейство краставици (което включва пъпеши, тиквички и тиквички) и кореноплодни зеленчуци, са чувствителни към нарушаване на кореновата система. Обикновено е най-добре да ги засадите в биоразградими контейнери или дълбоки и просторни саксии, за да не се налага да ги пресаждате по-късно. Или, ако можете да изчакате, посейте тези растения директно на открито през пролетта.

Кога да пресадите разсад

Няма установено правило кога разсадът трябва да се пресажда в по-големи саксии и някои разсади може изобщо да не се нуждаят от пресаждане. Като цяло, бързорастящите разсади, засадени в малки саксии, ще трябва да се пресаждат по-рано от бавнорастящите разсади в големи саксии и саксии. Времето за пресаждане обаче варира значително в зависимост от видовете растения, които отглеждате, и кога планирате да преместите разсада си в градината.

Добро правило е да се пресаждат разсадите в по-големи саксии около 3 до 4 седмици след покълването, ако изглежда, че разсадите се нуждаят от повече място и все още е твърде студено, за да се пресаждат на открито. Някои ключови признаци, че е време да се преместят разсадите в по-големи саксии, включват:

Разсадът има поне 2 чифта истински листа и силна коренова система, която не може лесно да се извади от почвената смес, ако внимателно издърпате стъблото на растението.

Разсадът е с корени или корените му са видими в горната част на почвената линия или излизат от дренажните отвори на саксията.

Разсадът видимо е пораснал от контейнерите си и е станал дългокрак , тежък отгоре или тромав.

Разсадът показва признаци на стрес, като увяхване, забавен растеж или пожълтяване на листата.

Субстратът за саксии изсъхва твърде бързо след поливане.