Тръмп: Може да контролираме Венецуела години наред. Много изгодно ще я възстановим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю пред в. „Ню Йорк Таймс“, че „само времето ще покаже“ колко дълго ще продължи контролът на Вашингтон върху Венецуела. В отговор на въпрос на изданието дали това ще продължи три месеца, шест месеца, година или по-дълго, Тръмп отговори: „Бих казал много по-дълго“.

„Ще я възстановим по много изгоден начин“, каза още Тръмп по отношение на Венецуела. „Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят“, добави той по време на почти двучасовото интервю.

Коментарите на Тръмп дойдоха часове след като Белият дом обяви плановете си за ефективно поемане на контрол над продажбите на венецуелския петрол за неопределен срок съгласно триетапен план, представен от държавния секретар Марко Рубио.

Тръмп каза още, че САЩ в момента „се разбират много добре“ с правителството на временния президент Делси Родригес.

Във вторник стопанинът на Белия дом обяви план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е блокиран във Венецуела заради американската блокада. Това за пореден път показва, че Вашингтон си сътрудничи с венецуелското правителство, след като залови президента Николас Мадуро миналия уикенд, посочва Ройтерс.

„Те ни дават всичко, което ние смятаме, че е необходимо“, заяви Тръмп по отношение на венецуелското правителство.

