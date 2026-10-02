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София Филм Фест гостува отново в Търговище с избрани български и европейски филми

02 октомври 2026, 17:43 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: София Филм Фест
София Филм Фест гостува отново в Търговище с избрани български и европейски филми

Третото издание на "София Филм Фест на път – Търговище" отново е реализирано в партньорство с Община Търговище, с финансовата подкрепа по програма "Култура Плюс", като част от "София Филм Фест на път 2026", с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas.

За екипа на София Филм Фест е привилегия да продължим мисията за изграждане на вкус към стойностно кино и представянето на филмите на голям екран – специален дом на инициативата и през 2026 година е Кино "Ларго". Входът е свободен!

Кои са филмите?

Фестивалът започва на 16 октомври (петък) в 18:00 часа с с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров – "Залог". Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра.

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В главните роли във филма ще видим Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

Режисьорът Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цоцоркова лично ще представят филма пред публиката в Търговище.

Програмата продължава на 16 октомври (петък) в 20:00 часа с новия документален филм на френския режисьор Венсан Мюние "Магията на гората". Като се потапя дълбоко в природното царство, където бродят рисове, мечки, елени, сови, глухари и други горски същества, Мюние се стреми да отдаде почит на визуалното великолепие на света, който обитаваме, и да улови поетичните звуци на гората. "Магията на гората" е отглас от знанията за природата, предадени от бащата на Мюние на самия него, а впоследствие и на неговия син. Това се превръща в искрена проява на любовта на Мюние към баща му, преплитаща семейните връзки с дивата красота на природата. Филмът е изключително визуално преживяване, подходящо за публика от всички възрасти, което не бива да пропускате.

Вторият фестивален ден – 17 октомври (събота) започва в 16:00 часа с най-новия филм на германския режисьор Кристиан Пецолд "Отражения № 3". Световната премиера на тази творба бе в паралелната програма на Кан в "Петнайсетдневката на режисьорите". И в този филм на Пецолд отново участва неговата "муза" – изящната и талантлива актриса Паула Беер. Вдъхновение за заглавието на тази изпълнена с напрежение и недоизказани мисли история е композицията на Морис Равел "Отражения № 3: Лодка в океана", а действието проследява оцеляването на главната героиня Лаура. Тя преживява автомобилна катастрофа и заживява в странна хармония с необичайното семейство на нейната неволна спасителка в провинцията. За първи път в Търговище организаторите ще представят филм, специално адаптиран за незряща аудитория!

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Съботната програма на 17 октомври продължава от 18:00 часа с най-новия игрален филм на иранския режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар".

На 18 октомври (неделя) третият фестивален ден започва в 16:00 часа с прожекция за почитателите на документалното кино и българската история – ще представим най-новия филм на режисьора Димитър Коцев-Шошо и сценариста Христо Христов "Последните концлагеристи от "Белене", чиято премиера беше в програмата на 30-ия СФФ през месец март. Този филм е разказ за хора като всички нас – учители, инженери, шофьори, пощальони, лекари, студенти... Това са последните концлагеристи от "Белене", въдворени в лагера по време на насилствената асимилация на българските граждани от турски произход (1984 – 1989). Документалният разказ е посветен на тяхната тиха, но твърда съпротива, на устояването на терора, на който са подложени те и техните семейства, само защото са отказали да се разделят с рождените си имена.

Финалът на програмата за 2026 година ще бъде поставен на 18 октомври (неделя) в 18:00 часа с най-новия филм на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи – "Кокошка". Това е зашеметяваща история, посветена на една неустрашима кокошка, която напуска мизерния живот в индустриална ферма и търси безопасно място, където да отгледа пиленцата си. По време на своето пътешествие тя се сблъсква с омразата и жестокостта на човешкия свят. Кацайки в едно невзрачно ресторантче в гръцко крайбрежно селце, смелата героиня е заловена от възрастния му собственик, който живее под гнета на опасния приятел на дъщеря си. Кокошката става свидетел на кражби и измами, но се ориентира еднакво добре както в птичата, така и в човешката йерархия.

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София Филм Фест Търговище филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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