Мемоарите на Майкъл Дъглас: Заплашвали актьора със заразяване с ХИВ на Оскарите

Актьорът Майкъл Дъглас пристигнал на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1992 г., за да бъде водещ, но вместо обичайното посрещане от фотографи и журналисти бил посрещнат от агенти на ФБР и полицията в Лос Анджелис. Те го предупредили за „сериозна заплаха“ за безопасността му, разказва звездата в новия си мемоар „One Helluva Ride“, който излиза във вторник.

Според Дъглас властите получили информация, че мистериозен мъж в залата възнамерява да го намушка с игла, заразена с ХИВ, предаде New York Post. „Имаме информация, че някой ще се опита да ви намушка с игла, заразена с ХИВ, тази вечер“, казали му агентът на ФБР и сержантът от полицията в Лос Анджелис при пристигането му в Shrine Auditorium, пише актьорът в книгата си.

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Заплахата дошла в разгара на кризата със СПИН. Дъглас отбелязва, че по това време убождането със заразена игла се е възприемало като потенциално смъртоносна опасност.

Заради заплахата ФБР разположило агенти под прикритие сред публиката, които следели за евентуалния нападател. Те дори охранявали Дъглас, докато той излизал навън за цигара по време на церемонията.

Въпреки предупреждението актьорът решил да продължи с ангажимента си и се качил на сцената, за да връчи наградата „Оскар“ за най-добра актриса на Джоди Фостър за ролята ѝ в „Мълчанието на агнетата“. „Докато излизах, хвърлих бърз поглед към тълпата, за да се уверя, че никой не бърза към сцената. Виждах само ослепителни светлини“, пише Дъглас.

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Негов дългогодишен приятел също потвърдил историята пред Page Six. По думите му агентът посъветвал актьора да не излиза на сцената, тъй като властите знаели, че заподозреният може да е в залата, но не знаели къде точно. „Майкъл беше ужасно уплашен. Беше наистина смел ход от негова страна да излезе там“, разказал приятелят му. В крайна сметка нападение не последвало, а заподозреният не бил задържан.

Това обаче не бил единственият случай, в който Дъглас твърди, че е бил обект на заплаха за живота си. В мемоарите си той разказва и за период от кариерата си, когато снимал телевизионния сериал „Улиците на Сан Франциско“ през 70-те години.

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По думите му тогава името му попаднало в „списъка за убийства“ на „Ангелите на смъртта“ – група, свързвана с расово мотивираните убийства „Зебра“ в Сан Франциско, при които в началото на 70-те години загинали най-малко 15 души. Дъглас пише, че заради заплахата носел бронежилетка под дрехите си, а на снимачната площадка около него имало полицаи под прикритие.

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В „One Helluva Ride“ актьорът разказва още за отношенията си с баща си Кърк Дъглас, за личния си живот и за истории зад кулисите на някои от най-известните му филми, сред които „Фатално привличане“ и „Първичен инстинкт“.

Книгата е с обем около 500 страници. Сред разкритията в нея са и подробности за дългогодишната му тайна връзка с актрисата Катлийн Търнър, с която си партнира във филма „Жемчугът на Нил“.