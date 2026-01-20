Хитове от фестивала в Кан идват на 30-ия София Филм Фест

Две ключови заглавия от фестивала в Кан влизат в програмата на предстоящия София Филм Фест от 12 до 31 март. Тази година обичаният български кинофестивал ще има своето 30-о издание, а досега разкритите акценти от наближаващото издание подсказват, че ни очаква силна селекция с важни заглавия. Две от тях са "Оруел: 2+2=5" и "Орлите на Кайро", съобщават организаторите.

"Оруел: 2+2=5"

Хаитянският режисьор Раул Пек има впечатляваща филмография, в която преобладават творби с политическа тематика с фокус върху различни социално-исторически теми, засягащи борбата за независимост и равноправие на емблематични личности от различни раси и континенти. Семейството му бяга от диктатурата в Хаити, Пек учи в Киншаса (ДР Конго), Ню Йорк и Орлеан (Франция), преди да започне обучението си в Хумболтовия университет в Берлин. Неговият филм "I’m Not Your Negro", посветен на бореца за граждански права Джеймс Болдуин, печели наградата на публиката за документален филм в Торонто, два приза на Берлинале, наградите БАФТА и Сезар за документален филм и е номиниран за "Оскар".

Най-новата му творба е посветена на творчеството на Джордж Оруел и най-вече на епохалния му роман "1984", като се поставя специален акцент върху изводите за политическата реалност, все още печално актуални и в наши дни с възхода на авторитаризма в различни райони на света. "Оруел: 2+2 = 5" бе номиниран за наградата "Златно око", която се връчва в Кан за най-добър документален филм.

Режисьорът Раул Пек, източник: София Филм Фест

Ето какво споделя авторът за Оруел, вдъхновил новия му филм: "Името му се е превърнало в емблематично прилагателно – "оруелски" – и обозначава авторитарни механизми и променящи се аспекти на съвременния ни свят: наблюдение, цензура, политическа корупция, фалшиви новини, класови борби, съблазните на властта, алгоритми, дронове, постоянни войни, разсейване като очевиден начин за подценяване и пренебрегване на репресиите в съвременността. Неговите литературни фрази и идеи присъстват навсякъде в нови версии или в оригиналните им форми: "Големият брат", "полиция на мисълта", "дупка в паметта", "безличност", "престъпление срещу мисълта" и какво ли още не. Той е навсякъде около нас. И днес, във времена на несигурност, идва подходящият момент да противопоставим мит срещу реалност, в светлината на ясната, настояща опасност, в която 2+2 определено е = 5."

"Орлите на Кайро"

Кадър от филма "Орлите на Кайро", източник: София Филм Фест

Тарик Салех е добре познат автор в света на киното – премиерата на пълнометражния му дебют "Метропия" е в програмата на Венеция през 2009 година, а след като първата част от неговата "Кайро-трилогия" – "Убийство в Кайро" получава Голямата награда на журито в Сънданс, продълженията "Момчето от Рая" (2022, с награда за най-добър сценарий) и "Орлите на Кайро" (2025) са представени в конкурсната програма на Кан.

И в най-новата творба на Салех традицията е спазена – в една от главните роли е актьорът Фарес Фарес, жанрът отново е трилър, изпълнен с напрежение, разобличаващ особености на обществото, религията и властта в страната. В основата на сюжета са сложни отношения между политици и изключително популярни лица – актьор и колегите му, които са изнудвани да участват в антиправителствени заговори. Под заплахата да изгуби всичко ценно в живота си, най-обичаният актьор в страната е принуден да приеме предложение, което ще доведе до непредвидими последствия и обрати в действието.

Режисьорът Тарик Салех, източник: София Филм Фест

Умел разказвач и защитник на справедливостта в родината на дедите му, Салех посвещава близо десетилетие на своята трилогия, разкриваща религиозен фанатизъм, политически машинации и стремеж към тотална власт над неизбежните промени в обществото.