Ан Хатауей отново слага короната: Трета част на "Дневниците на принцесата" идва

Филмът "Дневниците на принцесата 3" идва с "невероятен екип". Катлийн Маршал, дъщерята на покойния режисьор на филмите Гари Маршал, разкри, че екипът работи усилено по третия филм от поредицата и е "развълнувана да бъде част от всичко", свързано с франчайза. "Работим по "Дневниците на принцесата 3". Всичко върви по план", сподели тя пред списание PEOPLE.

Тя заяви, че се надява филмът да бъде "следващото нещо" за Ан Хатауей, докато Маршал си разменя имейли с продуцента на "Дневниците на принцесата" Дебра Мартин Чейс "от време на време". Тя обеща: "Работим по проекта. Имам предвид, че имаме невероятен екип. Така че филмът идва. Идва".

Междувременно Маршал е възхитена да види 43-годишната Хатауей отново в новия филм "Дяволът носи Прада". "Познаваме я от толкова години. Тя е чудесна. Можем да говорим с нея. Искам да кажа, че тя започна кариерата си при нас, при Гари, и сме възхитени от това, което е постигнала досега. Нямаме търпение да видим новия филм", каза тя.

Хатауей е била заета с работата по "Дяволът носи Прада 2" и призна, че продължението "е изместило" плановете ѝ да започне работа по следващия филм от поредицата "Дневниците на принцесата", но е категорична, че сега иска да се фокусира върху реализацията му.

Наскоро тя сподели пред "Entertainment Weekly": "На сто процента, постоянно работим по него. "Дяволът носи Прада 2" се появи неочаквано и запълни цялото ни време, стана невъзможно да се концентрираме и върху двете неща едновременно".

Ан Хатауей настоя, че "Дневниците на принцесата 3" "все още не е одобрен или потвърден", но се "работи по сценария" и тя иска проектът да продължи напред, добавяйки: "Намерението е "Дневниците на принцесата" да е следващият ми проект. Ако съм научила нещо от втората част, то е, че очакванията са много, много високи, и ако ще го правиш, трябва да се представиш блестящо".

Проектът намери режисьор преди две години, когато Адел Лим се съгласи да режисира дългоочакваната трета част от поредицата.

Хатауей – която изигра ролята на Миа Термополис в първите два филма редом с Джули Андрюс в ролята на кралица Кларис Реналди – по-рано потвърди плановете в публикация в Instagram. "Чудеса се случват. Завръщам се в Дженовия с Адел Лим, Дисни и Somewhere Pictures. Приказката продължава", написа тя.

Първият филм излезе през 2001 г., а продължението – "Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии" – последва през 2004 г. Дебра Мартин Чейс, която създаде филмовата поредица, ще продуцира третия филм заедно с Ан под егидата на своята продуцентска компания Somewhere Pictures.

Флора Грисън пише сценария, който се очаква да продължи историята от първите два филма, вместо да рестартира франчайза. Очаква се Ан Хатауей да се завърне в ролята си, но все още не е ясно дали 90-годишната Джули Андрюс ще се включи в третия филм, пишат от БГНЕС.