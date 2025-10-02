Излиза нова версия на "Убий Бил" на Куентин Тарантино (ВИДЕО)

На 5 декември 2025 ще излезе нова версия на „Убий Бил“ на Куентин Тарантино, озаглавена "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" („Убий Бил: Цялата кървава история“), в която режисьорът обединява двете части на филма в едно. Продукцията има продължителност от четири часа с 18-минутна интермисия, съобщава ЮПИ.

Повече за новата версия

Обединявайки събитията от сюжета в един филм, "The Whole Bloody Affair" премахва тийзъра в края на първа част и резюмето в началото на втора. Тя включва нови реплики, пълноцветна версия на черно-бялата сцена от първа част и удължен анимиран сегмент.

„Написах и режисирах тази история като един филм и съм много щастлив, че давам на феновете възможност да го гледат така“, каза Тарантино в изявление. „Най-добрият начин да се гледа "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" е на голям екран в киносалон“, добави той.

Лентата е била показана през юни в киносалона на Тарантино Vista в Лос Анджелис, а допълнителни прожекции са добавени през септември. Режисьорът е представил комбинираната версия за първи път и на филмовия фестивал в Кан. Първата прожекция в САЩ се е състояла в неговия киносалон New Beverly Cinema.

За разпространението в САЩ отговаря „Лайънсгейт“. Първоначално филмът е издаден от „Мирамакс“ в две части, а сега „Лайънсгейт“ разпространява много от филмите на Тарантино, направени за „Мирамакс“, включително и двете части на „Убий Бил“ във формат домашно видео.

В „Убий Бил“ Ума Търман играе ролята на Булката – бивша наемна убийца, оставена да умре от шефа и любовника си Бил (Дейвид Карадайн). Луси Лиу, Дарил Хана, Вивика А. Фокс и Майкъл Медсън се превъплъщават в ролите на нейните колеги убийци, които тя преследва по пътя си към Бил.

