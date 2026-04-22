Изрязаха Сидни Суини от продължението на "Дяволът носи Прада"

Сцена с участието на американската актриса Сидни Суини е била премахната от финалната версия на продължението на "Дяволът носи Прада", съобщава "Ентъртейнмънт уикли". Звездата от сериала "Еуфория" е трябвало да се появи в кратка епизодична роля в началото на филма. След като през 2025 г. беше заснета на снимачната площадка на дългоочакваното продължение с участието на Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Стенли Тучи и Емили Блънт, се появиха спекулации за включването ѝ в проекта.

Sydney Sweeney has been cut from ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’.



She was originally meant to appear as herself in the film.



Американското издание потвърждава, позовавайки се на информиран източник, че сцената е била заснета, но впоследствие е отпаднала по "творческо решение".

Причината е, че епизодът не се е вписвал добре в структурата на сюжета. Екипът е изразил благодарност към Суини за участието ѝ, като решението за премахване на сцената е било трудно.

Представители на "Дисни" и самата актриса не са коментирали случая. Премиерата на продължението на "Дяволът носи Прада" е насрочена за 1 май, припомня БГНЕС.

Какво ново?

Към актьорския състав на продължението се присъединява Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, както и нови имена като Симон Ашли и Луси Лиу.

В "Дяволът носи Прада 2" вече утвърдената Анди Сакс, в чиято роля е Хатауей, се завръща в списание Runway, където Миранда Пристли се сблъсква със залеза на печатните медии. Опитната редакторка е принудена да се изправи срещу бившата си припряна асистентка Емили Чарлтън, изиграна от Блънт, която вече е влиятелен мениджър и контролира рекламните приходи, от които Пристли има нужда.