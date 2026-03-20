20 март 2026, 9:16 часа 0 коментара
Изкусителката Сидни Суини не спира да трупа милиони

Сидни Суини е увеличава значително състоянието си, като според информации нетното ѝ финансово състояние е нараснало с 30 милиона долара само за две години, съобщи "Daily Mail". 28-годишната актриса попадна в центъра на полемика около рекламната кампания на American Eagle "great jeans", но това по никакъв начин не се е отразило негативно на финансите ѝ - напротив, тя е по-богата от всякога.

Според данни на "The Sun", богатството ѝ е скочило от около 10 милиона до приблизително 40 милиона долара. Ръстът се дължи както на участия във филми като романтичната комедия "Anyone But You" и трилъра "The Housemaid", за който тя е получила около 7,5 милиона долара, така и на сериозни приходи от други проекти.

Откъде идват приходите ѝ

Филмът "The Housemaid", базиран на едноименен роман, се превръща в най-успешния ѝ проект досега, с приходи от 396 милиона долара в боксофиса, като вече се разработва и продължение. Суини ще получи значително възнаграждение и за завръщането си в ролята на Каси в третия сезон на сериала "Euphoria", който се очаква да излезе на 12 април.

Голяма част от финансовия ѝ успех обаче идва не само от актьорската ѝ кариера, а от доходоносни партньорства с марки като Armani Beauty, Miu Miu, Laneige и Kérastase. Рекламната ѝ кампания за American Eagle предизвика онлайн дебат след старта си през юли, като някои критици обвиниха компанията в неподходящи внушения. Въпреки това кампанията се оказа успешна — акциите на компанията се повишиха с 25% след пускането ѝ. "Честно казано, бях изненадана от реакцията", заявява Суини. "Участвах, защото харесвам марката и продуктите. Не подкрепям тълкуванията, които някои хора направиха". Тя подчертава, че ѝ се приписват мотиви, които не отговарят на истината. От своя страна American Eagle защити кампанията, заявявайки, че тя е насочена към личния стил, увереността и автентичността.

Актрисата също така стартира собствена марка бельо Syrn през януари с подкрепата на инвестиционно финансиране. В интервю Суини отхвърля критиките, че брандът е насочен към "мъжкия поглед", като подчертава, че става дума за личен избор и свобода на изразяване, предава БГНЕС.

Яна Баярова Отговорен редактор
