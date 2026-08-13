Синът на Уго Тоняци открива филмовия фестивал "Любовта е лудост"

Синът на легендарния италиански актьор Уго Тоняци – Рики Тоняци, пристига във Варна за откриването на 34-ото издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост“, който ще се проведе от 26 до 30 август във Фестивален и конгресен център-Варна.

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Известният италиански актьор и режисьор ще представи заедно със съпругата си – актрисата, сценаристка и режисьорка Симона Ицо, новия им филм „Франческа и Джовани – любов и мафия“. Българската премиера на лентата ще бъде на 26 август във Фестивалния и конгресен център във Варна. Симона е носител на наградата „Давид ди Донатело“ за най-добър режисьорски дебют за „Maniaci sentimentali“. Сред съвместните проекти на двамата е филмът „Io no“ от 2003 г.

Рики Тоняци е роден през 1955 г. и е актьор и режисьор. В актьорската си кариера има участия в десетки филми и телевизионни продукции, а като режисьор създава филми като „Piccoli equivoci“, „Ultrà“, „La scorta“, „Vite strozzate“, „Canone inverso – Making Love“, „Il padre e lo straniero“ и „Tutta colpa della musica“. За „Ultrà“ получава „Сребърна мечка“ за най-добър режисьор на Берлинския международен филмов фестивал през 1991 г. Многократно е бил носител на наградата “Давид ди Донатело“

Тоняци е син на Уго Тоняци – едно от емблематичните имена на италианското кино. В близо 150 филма през кариерата си той работи с редица от големите режисьори на италианското кино. Сред най-известните му филми са „Голямото плюскане“ на Марко Ферери, „Приятели мои“ на Марио Моничели, „Клетка за ексцентрици“ на Едуар Молинаро и „Трагедията на един смешен човек“ на Бернардо Бертолучи. За ролята си в последния Уго Тоняци печели наградата за най-добър актьор на кинофестивала в Кан.

Пълната програма на фестивала и билети ще намерите тук: loveisfolly.eu/programa