"Операция Кино София" 2026 продължава в с. Световрачане с анимационния филм "Титина"

Специалното издание на „София Филм Фест на път“ „Операция Кино София“ продължава своята лятна обиколка с прожекции в населени места в райони в периферията на Столична община с ВХОД СВОБОДЕН. Мисията на пътуващата програма е представяне на европейско и българско кино пред публика в различни населени места, като целта е хората да имат достъп до прожекции на избрани образци на световното кино.

На 27 август продължават с втора дестинация за 2026 година – прожекцията ще бъде от 20:30 часа на площада в село Световрачане. Там малки и големи почитатели на рисуваното кино ще могат да видят анимационния филм „Титина“ на норвежката режисьорка Кайса Нес, вдъхновен от реалната история на малкото кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс!

Филмът е дублиран на български език и е подходящ за всички възрасти!

Повече за филма „Титина“

Италианският инженер на дирижабли Умберто Нобиле се радва на спокоен живот с любимото си куче Титина. Един ден норвежкият изследовател Роалд Амундсен се свързва с него и поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Нобиле се възползва от възможността да влезе в историята. Той взема със себе си Титина и необикновеното трио се отправя на експедиция към последното неизследвано място на Земята. Походът им е успешен, но двамата мъже не могат да си поделят славата. През погледа на четириногата знаменитост Титина е разказана една истинска история за триумф и поражение.

„Титина“ е анимационен филм, вдъхновен от истински събития, с използване на съществуващи документални материали от действителните експедиции, – споделя режисьорката Кайса Нес. – Моето желание бе да представя филма като приключение, което е по-голямо от живота; в него могат да се случат неочаквани и магически инциденти. Сред най-важните вдъхновения за „Титина“ е филмът „Porco Rosso“ на Хаяо Миязаки – анимационна история, който е интересна и завладяваща за публика от всички възрасти... „Титина“ е филм за обикновени герои, които крачат към необятното. За двама разочаровани мъже, които откриват напълно празно място. И за кученцето, което оживя, за да разкаже историята!“

„Операция Кино София“ се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“, „София – Град на киното“.