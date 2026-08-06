Изабела Роселини получи награда за изключителен принос

Седемдесет и деветият Международен филмов фестивал в Локарно беше открит в сряда вечерта със световната премиера на френско-белгийско-шведската драма "Les yeux verts" ("Зелените очи"), съобщи ДПА.

Италиано-американската актриса Изабела Роселини получи наградата за изключителен принос към киното по време на галавечерта под открито небе. Нейната поява отбеляза първия голям акцент в 11-дневния фестивал.

Повече за тазгодишния фестивал

Форумът тази година представя 233 филма в различни конкурсни и паралелни програми. Той ще продължи до 15 август. В международния конкурс за наградата "Златен леопард" участват 17 пълнометражни филма.

Традиционно център на проявата е площад "Пиаца Гранде", който вечер се превръща в една от най-големите открити кинозали в света. Там се провеждат прожекциите на филми от основната програма.

Сред акцентите на тазгодишния фестивал в Локарно са специалните събития, посветени на утвърдени имена от киното. Освен Изабела Роселини, организаторите ще отличат с награди за цялостно творчество актрисите Азия Ардженто и Виржини Ефира.

Председател на журито на международния конкурс е белгийският режисьор Фабрис дю Уелц.

Фестивалът в швейцарския град Локарно е основан през 1946 г. и се смята за една от най-важните платформи за откриване на нови режисьорски таланти. За разлика от някои други големи европейски кинофоруми, той съчетава авторско кино с по-широка публика и традиционно дава възможност на млади творци да получат международно признание.

Източник: бТА