Любопитно:

Ян Енглерт пред Actualno.com: В новия си филм аз дадох всичко

24 март 2026, 13:10 часа
Един от най-изявените полски актьори, режисьори и педагози Ян Енглерт, завинаги останал в съзнанието на българската публика като отец Рикардо Леон Ередия от емблематичния филм "Осъдени души" (1975) на режисьора Въло Радев, бе специален гост на 30-ото юбилейно издание на София Филм Фест и получи Наградата на София. Ролята му в екранизацията по едноименния роман на Димитър Димов е сред най-силните и въздействащи образи в историята на българското кино. 

Днес, пет десетилетия след "Осъдени души", Ян Енглерт продължава активната си творческа кариера и беше гост на София, за да представи най-новия филм с негово участие – "На кръстопът" (The Crossroads / Skrzyżowanie), режисиран от Доминика Монтеан. Филмът е психологическа драма, в която Енглерт изпълнява централната роля на Тадеуш – възрастен лекар, изправен пред трагично събитие, което разклаща устоите на неговия живот и го принуждава да преосмисли миналото си, моралните си избори и отношенията с най-близките си хора. "На кръстопът" се възприема като едно от най-силните екранни завръщания на актьора в последните години и привлича вниманието на международната фестивална публика.

Източник: Фотограф: Иван Дончев / София Филм Фест

Специално пред Actualno.com застанаха Ян Енглерт и неговата съпруга Беата Скибаковна, която е копродуцент на продукцията и най-голямата му подкрепа. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За българската публика ролята Ви в "Осъдени души" остава една от най-емблематичните и години по-късно зрителите ви свързват с нея. Днес се връщате в България не само като актьор, а като артист, оставил дълбока следа тук. Какво е усещането да се срещнете отново с българската публика в рамките на фестивала? 

Ян Енглерт: Преди всичко се чувствам като дядо, който се среща с внуците си. Има нещо необикновено в това, че са минали вече 50 години, а ние продължаваме да говорим сякаш всичко е било вчера. Най-важното за мен е, че тази роля и този филм символизират приятелства и срещи, добри отношения с хора, които и сега виждам в България. Това е слънчевата страна на тази роля. Вчера се срещнахме с втория оператор - след 52 години, и разговаряхме помежду си сякаш не сме се виждали от вчера. Много често виждам българи в Полша, а често се срещам с хора и тук в България. Срещите са много приятни и няма нещо лошо, за което да се захвана и което да кажа.

В новия филм "На кръстопът" играете човек, който е изправен пред морална криза. Имаше ли трудности в изграждането на този персонаж? 

Ян: Нищо не беше трудно. Всъщност това е образ, който е доста близък, защото играя човек на моята възраст. Разбира се, не играя самия себе си, но беше достатъчно да бъда в този филм. Когато достигне определена възраст, човек прави сметки сам със себе си и понякога се държи по начин, който е почти абстрактен. Този мой герой е човек, който е имал власт и авторитет и е на такъв етап от живота си, че губи тази власт и този авторитет, и живее със съзнанието, че умира. Но мисля, че успехът на този филм е малко неочакван. Успехът се дължи на това, че този филм е за семейството, а не просто за главния герой.

Източник: Lukasz Dejnarowicz, Agencja FORUM

Доколко според Вас човек може да започне изцяло "на чисто" на по-късен етап от живота си? Или винаги носим тежестта на миналото със себе си? 

Ян: Това не е възможно. Никой не е едно единствено парче. Никой не е еднороден. Човек се променя непрекъснато, в зависимост от това с кого се среща, с кого общува, в кого се влюбва. Но никой не е един и същ от съзряването си, да кажем на 18-годишна възраст, докато стане на 80. Човек се променя и носи тези моменти със себе си. В моя живот това са няколко различни човека. При мен много важна беше срещата с моята съпруга, а после и това, че станах баща. Това са неща, които ме промениха много. 

Беата, Вие сте копродуцент на филма, в който участва Вашият съпруг. Какво ви привлече в тази история? 

Беата: Това, което направих - да стана копродуцент на филма - го направих за своя съпруг. Прочетох сценария, видях, че това е роля, която е написана за него, мечтаната роля, която пасва точно на този момент от неговия живот. 

Ян: Бих искал да добавя нещо. Моята съпруга всъщност е прекрасна актриса, но и продуцира много театрални постановки. Това обаче беше първата ѝ копродукция по отношение на филм и тя направи всичко възможно да изиграя тази роля и това беше като подарък за моя 80-и рожден ден. 

Беата: Това беше сценарий, който първоначално беше отхвърлен, не получи достатъчно средства, за да бъде реализиран. Но аз наистина дадох всичко от себе си, за да намеря средствата и този филм да бъде направен и всичко това беше тайна от него. 

И двамата казахте, че това е роля, която е била подходяща за този етап от Вашата кариера. Какво успяхте да си вземете лично за вас от тази роля и от филма "На кръстопът"? Какво остана във вас? 

Ян: Нищо, но аз дадох всичко. За мен е вече късно да се уча, мога най-много да се смъмрям и да се карам на себе си, защото не обичам друг да го прави. 

Смятате ли, че днес ролята на жените като продуценти в киното променя нещо в индустрията? Може би начинът, по който се разказват историите? 

Беата: Много актриси, включително и тези в Холивуд, започват да продуцират, дори и във филмите, в които участват. Не остават само актриси. Много от моите колежки актриси също искат да правят и нещо друго. Предполагам феминизмът е повлиял на това. Те или пишат сценарии, или продуцират, но е факт, че жените в киното стават все по-смели. Когато станем режисьори и продуценти, вече можем сами да решаваме за себе си, да си поставяме цели, а не да зависим от нечии чужди решения. 

Какво искате да остане в зрителите след този филм? 

Ян: Хората намират много от собствените си ситуации в този филм. Разбират, че трябва да се изкажат неща, които са останали недоизказани. Да изрекат на глас неща, които са се случили в семействата им и оттам да си направят съответните изводи. Това са неща и ценности, които са валидни на всяка географска ширина, в цялата цивилизация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
София Филм Фест Интервю Ян Енглерт Осъдени души
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес